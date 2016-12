Köstliche Küche aus 1001 Nacht - Rezepte aus dem Morgenland

Die Kochbuchserie „Scheherazade“ öffnet das Tor zum kulinarischen Orient

pixabay (CCO)

(firmenpresse) - Eine fortlaufende Kochbuchserie mit dem Haupttitel „Scheherazade“ - ein Hauch von 1001 Nacht widmet sich der orientalischen Kochkunst. Orientalische oder exotische Speisen werden in Deutschland immer beliebter. Wer möchte da nicht mal seine eigene Speisekarte mit Spezialitäten aus fernen Ländern erweitern.



Im Orient legt die Küche viel Wert auf duftende Gewürzmischungen und ebenso auf viel frisches Gemüse und Kräuter. Die unterschiedlichen Gewürze, wie z.B. Ras el Hanout, Garam Masala und Baharat sorgen für den typischen orientalischen Geschmack. Ebenso Ingwer, Chilis oder afrikanische Würzpaste Harissa sind beliebte Zutaten und passen wunderbar zu Geflügel-, Rind- und Lammgerichten. Fischgerichte bekommen eine besondere Note mit frischen Kräutern und einem Schuss Kokosmilch. Natürlich gehören auch Datteln, Mandeln, Feigen und Kokosnüsse zu den Gaumenfreuden. Es sind beliebte Zutaten für Vorspeisen, süße Gewürzkuchen, diverse Braten und zum Verfeinern von Soßen.

Lassen Sie sich auf kulinarischer Art in den Orient entführen und sie werden neue Geschmackserlebnisse kennenlernen.



Kochbuch: Scheherazades LOW CARB Rezepte

Autorin: Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3735-7375-1-9

3,90 Euro

Kurzbeschreibung: Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Auch hier in Deutschland hat die orientalische Küche viele Anhänger gefunden. In der Einleitung erzählt die Autorin kurz die Geschichte von Scheherazade. Sie basiert auf einer alten persischen Märchensammlung mit dem Namen „Hezâr Afsâna, Tausend Mythen“. Im Anschluss folgen 40 Rezepte und Infos.



Kochbuch: Scheherazades Rezepte für Singles

Autorin: Eva Schatz

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3735-7506-0-0

3,99 Euro

Kurzbeschreibung: Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Die große Vielzahl an unterschiedlichen Gewürzen und Geschmacksrichtungen sorgt für große Abwechslung auf dem Speiseplan.





Hier nimmt Kochbuchautorin Beuke Sie mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise und präsentiert verträgliche und kohlenhydratarme Rezepte.

Kochbuch: Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche

Autorin: Sabine Beuke

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3-7347-3759-6

3,99 Euro

Kurzbeschreibung: Alle 44 Kochanleitungen sind nach dem Low Carb Prinzip entstanden, mit raffinierten Zutaten gezaubert und sind frei von Hülsenfrüchten, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen. Sie dienen zwar als Grundlage der orientalischen Küche, können aber bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursachen - somit auch geeignet für Reizdarm Patienten.



Die hier vorgestellten Kochbücher sind im Buchhandel und in diversen online Shops erhältlich. Diese Werke sind auch als eBook zu einem kleinerem Preis verfügbar.







Dies ist eine Pressemitteilung von

Sabine Beuke

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Sabine Beuke

D-28215 Bremen

E-Mail: info.beuke(at)gmail.com





Datum: 02.12.2016 - 11:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1431953

Anzahl Zeichen: 3033

Kontakt-Informationen:

Firma: Sabine Beuke



Meldungsart: Personalie

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



© 2016 Text Autorin Beuke - Alle Rechte vorbehalten

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.