8in2 Konzept - Erfahrungen mit dem neuen Diät Hype

(firmenpresse) - Endlich verfügbar! Die fantastische Abnehm-Methode mit dem 8 in 4 Konzept und Lyasana Medical Complex!

Das 8 in 4 Konzept ist ein ganzheitliches System zur Gewichtsreduktion mit absolut überzeugenden Testergebnissen. In Kombination mit dem Nahrungsergänzungsmittel Lyasana ist diese Methode ganz einfach unschlagbar.

8 in 4 Konzept ist ein eBook das es in sich hat. Auf einfache Weise vermittelt es dem Leser, wie die Methode anzuwenden ist, damit grösstmöglicher Erfolg erreicht wird. Die einfachen Schritte kann wirklich jeder umsetzen. Es ist keine besondere Küche notwendig und es kann beinahe normal eingekauft werden.

Im Plan inbegriffen sind alle Mahlzeiten für vier Tage, die dem Anwender helfen sofort Gewicht zu verlieren. Im Idealfall können bis zu 8kg in 4 Tagen verschwinden (8 in 4).

Das ist drin im Buch

Das 8 in 4 Konzept eBook ist so kurz gehalten wie nur möglich. Der Leser soll auf diese Weise sofort mit den wichtigen Infos versorgt werden, ohne dass viel Zeit verloren geht. Die Idee ist es, schnellstmöglich mit der Diät starten zu können.

Unterteilt ist das Buch in mehrere Kernbereiche. Dazu gehören insbesondere die wichtigsten Regeln und Tipps zum Abnehmen, die genaue Erklärung der 8 in 4 Methode, sowie einfache Rezepte zur Planung der vier Tage. Im Weiteren werden alle möglichen Fragen beantwortet, die im Zusammenhang mit der Diät entstehen könnten.

Noch schneller abnehmen mit Lyasana

Lyasana Medical ist ein in Deutschland hergestelltes Nahrungsergänzungsmittel mit einer speziell entwickelten Formel. Die Zutaten reichen von afrikanischer Mango über Glucommanan bis hin zu Vitaminen.

Diese Zusammenstellung aus 100% natürlichen Stoffen hat verschiedene Effekte auf den Benutzer. Es wird der Hunger gestillt, die Fettverbrennung und der Stoffwechsel werden angeregt und der Körper wird mit zusätzlicher Energie versorgt.

Tests haben gezeigt, dass Lyasana Medical eine optimale Ergänzung zu einer strengen Diät darstellt. Lyasana Medical kann sehr gut im Zusammenspiel mit dem 8 in 4 Konzept verwendet werden.

Aktionspreise

Das 8 in 4 Konzept und Lyasana sind zurzeit zum absoluten Aktionspreis erhältlich. Diese Innovativen Produkte helfen bereits Hunderten von Kunden beim Abnehmen.





http://area52group.com



Area 52 Group is your partner for Online Marketing. With over 15 years of experience in strategic affiliate and B2B Marketing. We take advantage of new technology and research to offer the best outcome for our clients.



We also help our clients developing and improving their software and apps such as search engines and online platforms. We are specialized in software for digital marketing and lead the way in sustainable growth.

Area 52 Group Ltd.

Area 52 Group Ltd.

Daniel Schenker

Apdo. 200- 7100

30201 Paraíso, Cartago

mail(at)area52group.com

+50640306675

http://area52group.com



Kommentare zur Pressemitteilung