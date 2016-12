Qualität setzt sich durch: Die Zentrale Prüfstelle Prävention zertifiziert STARPOOLS Pilatesausbildung

Pilates ist ein ganzheitliches Training, das dem Trainer Einsatz und Erfahrung abnötigt. Die STARPOOL-Pilateskurse sind für ihre Qualität von der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert worden

(Bildquelle: @fotolia)

(firmenpresse) - Pilates ist weltweit anerkannt als ein Ganzkörpertraining, das auf effiziente und schonende Weise die Tiefenmuskulatur anspricht und für ein harmonisches Verhältnis von Kraft und Beweglichkeit sorgt. Fehlhaltungen werden aufgelöst, Gelenke stabilisiert, Muskeltonus aufgebaut und der gesamte Körper gestrafft und gedehnt. Pilatestraining setzt sich zum Ziel, eine starke, tragfähige Körpermitte aufzubauen und eine Verbindung von Körper und Geist zu schaffen. Von den Erfolgen der Pilates-Methode haben schon Millionen Sportler und Rehabilitanden profitiert. Die Voraussetzungen dieses Erfolgs liegen in der Anleitung - denn Pilates braucht einen erfahrenen und gut ausgebildeten Trainer.

Persönlichkeit, Erfahrung, gute Ausbildung: Die Voraussetzungen für den erfolgreichen Pilatestrainer

Sinnvolle Übungen richtig auswählen. Einen tragfähigen Kontakt zur Gruppe aufbauen. In der Entspannungsphase Ruhe und Konzentration vermitteln. Die Übungen durch eine sichere Anleitung fließend ineinander übergehen lassen. Selbstwahrnehmung und Atemkontrolle lehren. Durch den sicheren Umgang mit Pilates-Großgeräten Unfälle und Verletzungen vermeiden. Alles das muss ein guter Pilatestrainer können. Der Schlüssel zu seinem Handwerk sind Persönlichkeit und Erfahrung. Und natürlich eine gute Ausbildung. STARPOOL bildet Pilatestrainer mit Zertifizierung der Prüfstelle Prävention aus. Das garantiert eine hohe Ausbildungsqualität und verschafft den Lehrgangsteilnehmern nach bestandenem Kurs viele Vorteile.

Was ist die Zentrale Prüfstelle Prävention und welche Vorteile hat ihre Zertifizierung?

Die Zentrale Prüfstelle Prävention vergibt das Prüfsiegel "Deutscher Standard Prävention". Nach einem standardisierten, zentralen Prüfsystem wird erfolgreich zertifizierten Kursanbietern die Qualität ihrer Ausbildung bescheinigt. Die Zentrale Prüfstelle handelt im Auftrag der großen Krankenkassen und vieler kleiner Betriebskrankenkassen. Kurse mit Prüfsiegel erscheinen online in der zentralen Kursdatenbank der Krankenkassen, die über 61 Millionen Versicherte erreicht. Und noch ein großer Vorteil für alle Pilatestrainer, die eine zertifizierte Ausbildung absolviert haben: Alle potenziellen Teilnehmer an ihren Pilateskursen wissen dank der Zertifizierung sofort, dass der Kurs als Präventionsmaßnahme von den Krankenkassen anerkannt ist und seine Kosten bei regelmäßiger Teilnahme ganz oder teilweise übernommen werden. Als Voraussetzung müssen Sie Physiotherapeut, Krankengymnast, Sportlehrer, Sportwissenschaftler,... sein.

Wenn Sie das nicht sind, haben Sie trotzdem die Sicherheit eine Ausbildung bei einem zertifizierten Institut absolviert zu haben.

STARPOOL: Ein sicherer Begleiter auf dem Weg zum Pilatestrainer

Die Ausbildung zum Pilatestrainer wird bei STARPOOL von erfahrenen Lehrkräften organisiert. Die Anzahl der Kursteilnehmer ist in der C-Lizenz auf zwölf, in der B-Lizenz auf fünf Teilnehmer begrenzt; in der A-Lizenz wird ebenfalls für fünf Absolventen oder bei längerer Kursdauer für zwölf unterrichtet. Diese überschaubaren Teilnehmerzahlen gewährleisten eine intensive Vermittlung der Lerninhalte. Die Kurse bauen als C-, B- und A-Lizenz klar aufeinander auf. Jeder Kurs wird in der Vorbereitungsphase durch anschauliches theoretisches Lehrmaterial begleitet. Auch interessant: Die erfolgreiche Absolvierung der C-Lizenz berechtigt bei STARPOOL zum Quereinstieg zu anderen B-Lizenzen wie Group-Trainer und Rückentrainer. Die STARPOOL Academy ist für die verlässliche zeitliche Organisation der Kurseinheiten und ihre Preistransparenz bekannt. Die Ausbildung bei STARPOOL ist der sicherste Weg zum Pilatestrainer mit Zertifizierung von der Zentralen Prüfstelle Prävention.





