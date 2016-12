SEEBURGER – Motor der digitalen Transformation

Über 100 Kunden informierten sich auf der SEEBURGER Hausmesse zum Thema „Herausforderungen der Digitalisierung mit SEEBURGER-Lösungen flexibel, schnell, innovativ und zukunftsgerichtet meistern.“

(firmenpresse) - Das 30-jährige Bestehen von SEEBURGER bildete für den global agierenden Integrationsanbieter den Anlass, Kunden und Interessenten zur Hausmesse in die Firmenzentrale nach Bretten (bei Karlsruhe) einzuladen. Dabei kamen die firmeneigenen Räumlichkeiten an ihre Grenzen und waren bis auf den letzten Platz besetzt.



„Wir wollen uns jedoch nicht auf der erfolgreichen Firmengeschichte ausruhen, sondern uns aktiv mit den Themen der Zukunft beschäftigen“, begrüßte Co-CEO Axel Haas in seiner Eröffnungsrede das voll besetzte Auditorium im Foyer.



Wie ein roter Faden zog sich der digitale Wandel durch die Vorträge



Co-CEO Michael Kleeberg eröffnete den Vortragsreigen mit dem Thema „Die Digitale Revolution – Chancen und Herausforderungen“ und positionierte SEEBURGER mit seinem umfassenden Lösungsangebot vom Integrationsprodukt über Cloud Services bis hin zu Industrielösungen und Beratungsangeboten als „Motor der digitalen Transformation“.



CTO Matthias Feßenbecker nahm in seinem Vortrag „Digitaler Klebstoff – die Rolle der Integration bei der Digitalisierung“ den Faden auf und konkretisierte anhand von Beispielen aus den Bereichen B2B-, MFT- und API-Integration die Einsatzmöglichkeiten der SEEBURGER Business Integration Suite.



Chief Cloud Officer Dr. Martin Kuntz hob in seinem Vortrag „Die Digitale Wolke – Lösungen für den Fachbereich“ auf die Bedeutung von Cloud-Lösungen im Umfeld der Digitalisierung ab und leitete über zu den nachfolgenden Fachvorträgen, in denen SEEBURGER Cloud Services, Business Applikationen und Integrationsszenarien vorgestellt wurden.



Insgesamt 24 Vorträge lieferten den Kunden und Teilnehmern interessante Impulse und Lösungsansätze.



Die bis auf den letzten Platz ausgebuchten Räumlichkeiten und die durchweg gute Stimmung belegten die Verbundenheit der Kunden mit SEEBURGER.



„Das Feedback unserer Besucher war sehr, sehr positiv. Sie schätzten die Gelegenheit für den Austausch mit anderen SEEBURGER-Kunden sowie mit den vortragenden Experten”, zieht Axel Haas Bilanz der Veranstaltung.





„Ein prima Event, um die neuesten Trends und Techniken kennenzulernen und die Kontakte zu vertiefen“, resümierte René Braun, arvato distribution.



„Angesichts der Trendentwicklung für die Business Integration von Geschäftspartnern fühlen wir uns mit EDI als Managed Service in der SEEBURGER Cloud sehr gut aufgehoben sowie zukunftsweisend gerüstet“, so Hubertus Schopf, SAS Autosystemtechnik.



Und auch Michael Zohner, Lufthansa AirPlus Servicekarten, äußerte sich zufrieden: „Gute Technik und Kompetenz in Einem. Hat uns gut gefallen – wir kommen gerne wieder.“



Mit Spannung blickt SEEBURGER auf das kommende Jahr und auch auf die nächste Hausmesse.







Die SEEBURGER AG versteht sich als Motor für die digitale Transformation und ermöglicht seinen Kunden die Digitalisierung und Integration interner und externer Geschäftsprozesse – On-Premise oder als Managed Service/Cloud-Lösung. Die technologische Basis bildet die SEEBURGER Business Integration Suite – eine zentrale, unternehmensweite Datendrehscheibe für sämtliche Integrationsaufgaben und für den sicheren Datentransfer. SEEBURGER bietet überdies Werkzeuge sowie fertige Softwarelösungen zur Abbildung, Steuerung und Kontrolle von SAP-Prozessen. SEEBURGER-Kunden profitieren von der über 30-jährigen Branchenexpertise und dem Prozess-Know-how aus Projekten bei mehr als 10.000 Unternehmen wie Bosch, EMMI, EnBW, E.ON, Hapag-Lloyd, Heidelberger Druckmaschinen, LichtBlick, Lidl, Linde, OSRAM, Ritter Sport, RWE, SCHIESSER, SEW-EURODRIVE, s.Oliver, SupplyOn, Volkswagen u.a. Seit der Gründung 1986 ist Bretten Hauptsitz des Unternehmens. SEEBURGER unterhält 11 Landesgesellschaften in Europa, Asien und Nordamerika.

Kommentare zur Pressemitteilung