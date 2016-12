Politik, Schicksale, Sport: Yahoo präsentiert die Top-Suchbegriffe aus 2016

(ots) - Yahoo Deutschland präsentiert das Jahr 2016 in

Suchbegriffen und zeigt damit, welche Themen und Persönlichkeiten

deutsche Internetnutzer besonders interessiert haben. Das Ergebnis

der Auswertung: Politische Entwicklungen, tragische Ereignisse sowie

Sport standen dabei im Mittelpunkt.



Die Web-Suche ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr

wegzudenken. Was die Nutzer in die Yahoo-Suche eingeben, steht

stellvertretend für ihr Interesse an einzelnen Themen.



Die Yahoo Top-Suchen von 2016 im Überblick:



Top 10 Allgemein:



1. Sturm der Liebe

2. Fußball-EM 2016

3. Michael Schumacher

4. AfD

5. Brexit

6. Landtagswahlen

7. Bayern München

8. Olympia 2016

9. Pegida

10. Germany's Next Topmodel



Top 10 Prominente:



1. Michael Schumacher

2. Helene Fischer

3. Donald Trump

4. Angela Merkel

5. Daniela Katzenberger

6. Oliver Rath

7. Anne Will

8. Guido Westerwelle

9. David Bowie

10. Andrea Berg



Die gesamte Presseinformation finden Sie unter:

http://ots.de/xXVYG



Über Yahoo



Yahoos Ziel ist es, den Alltag der Menschen interessanter und

unterhaltsamer zu machen. Wir bieten unseren Nutzern persönlich

relevante Erlebnisse, die sie mit dem verbinden, was ihnen wirklich

wichtig ist - auf allen Endgeräten und auf der ganzen Welt. Unsere

Werbekunden wiederum profitieren davon, dass wir sie genau mit den

Zielgruppen in Kontakt bringen, die für ihren Geschäftserfolg

entscheidend sind. Yahoo hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale,

Kalifornien/USA und Standorte in Nord- und Südamerika, im

asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum sowie in Europa, dem Nahen

Osten und Afrika. Sitz der Yahoo! Deutschland Services GmbH ist

München.







Datum: 02.12.2016 - 11:23

Sprache: Deutsch

