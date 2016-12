Mandy Gille wird nationale Gebietsdirektorin bei BNI

(ots) - Mit 1. Dezember 2016 übernahm die gebürtige

Berlinerin Mandy Gille (40) die neu geschaffene Position der

nationalen Gebietsdirektorin beim weltweit größten

Unternehmernetzwerk Business Network International (BNI). Sie

berichtet dabei direkt an die beiden Nationaldirektoren Michael Mayer

und Harald Lais, die für das Franchise in Deutschland und Österreich

verantwortlich sind. Als nationale Gebietsdirektorin ist Mandy Gille

vor allem für den Aufbau jener Gebiete in Deutschland zuständig, in

denen es noch keinen lokalen Franchisenehmer gibt, dazu zählen u.a.

die Regionen Zwickau, Halle, Magdeburg und Lübeck.



"BNI bietet die besten Möglichkeiten, den Weg der

Geschäftsanbahnung für jeden zu erleichtern, Unternehmer

erfolgreicher zu machen und langfristig erfolgreiche Partnerschaften

aufzubauen. Ich freue mich riesig über diese neue, spannende Aufgabe

und brenne schon darauf, die noch zu vergebenen Regionen mit dem

einzigartigen BNI-Spirit zu versehen und mit vielen regionalen

Unternehmern in Kontakt zu kommen", sagt Mandy Gille, die auch über

zwei Jahre im Wiener BNI-Unternehmerteam "Bruckner" Mitglied war.

Aufbauen kann die gelernte Floristin und diplomierte Betriebswirtin

auf beinahe 20 Jahre Berufserfahrung. Die Spezialistin für Einkaufs-

und Vertriebsführung sowie e-Commerce war u.a für bauMax, OBI und

Michelfeit tätig und hat zudem 2015 die xiquell GmbH gegründet. Ihr

Lebensmotto lautet "Wer will, findet Möglichkeiten. Wer nicht will,

findet Ausreden."



Ein druckfähiges Foto von Mandy Gille gibt es unter:

https://goo.gl/3JqLdd



BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia

(USA) gegründet und ist heute mit über 7.700 Unternehmerteams in

nunmehr 70 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte

Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.



www.bni.de





Rückfragehinweis:

BNI GmbH & Co.KG

Robert Nürnberger

Leitung Brandmanagement & Communications

+43 1 308 64 61-24

r.nuernberger(at)bni-no.de

www.bni.de



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16248/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



Original-Content von: BNI GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BNI GmbH & Co.KG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.12.2016 - 11:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1431970

Anzahl Zeichen: 2583

Kontakt-Informationen:

Firma: BNI GmbH & Co.KG

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung