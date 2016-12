xanthurus konsolidiert seinen Online-Auftritt

Saison-Relaunch, denn es wird Zeit an Weihnachten zu denken

(LifePR) - Die neue Designsprache bei Deutschlands beliebten Wein-Online-Kaufhaus sorgt für eine aufmerksamkeitsstarke Blocksprache in Bildern und Text, die den Verbrauchern übersichtlicher, informativer und schneller die Produkte vorstellt. www.goo.gl/XcKjqc

Geschäftsführerin Viktoria Garten: ?Wir handeln mit Weinen aus allen Weinproduzierenden Ländern der Welt. Und dabei handelt es sich um sehr viele Produkte, die auf dem ersten Blick nicht überschaut werden können. Wir freuen uns, wenn die Kunden ihre Lieblingsweine bei uns verläßlich finden und diese bestellen und darüber hinaus selbst auf Wein-Recherche gehen, da wir Überraschungs-Winzer, Aufsteiger, junge Weingüter und Bodegas vorstellen, die aufgrund der exzellenten Qualität ihrer Tropfen sich ihre Etablierung bei xanthurus verdient haben.?

Das Ziel des Relaunch-Projektes war es weiterhin, Verbrauchernutzen und Markenwerte kompakt miteinander verbunden, um beiden Seiten auf ein Höchstmaß an Dienstleistung gerecht zu werden.

In der Abteilung ?Neuigkeiten? werden täglich die jüngsten Jahrgänge, bisher unbekannte Weine und mediterrane Oliven-Öle vorgestellt. www.xanthurus.de





Datum: 02.12.2016 - 11:20

