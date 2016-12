BA-Presseinfo Nr. 53: Kindergeld: Steuerliche Identifikationsnummer als Voraussetzung

(ots) - Laufende Kindergeldzahlungen werden auch

weiterhin nicht eingestellt. Familienkasse der Bundesagentur für

Arbeit (BA) meldet sich bei jedem Kindergeldbezieher, wenn die

steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) noch nicht vorliegt.



Seit dem 1. Januar 2016 ist die Identifizierung von

Kindergeldberechtigten und Kindern anhand der steuerlichen IdNr

gesetzliche Voraussetzung für die Zahlung von Kindergeld. Jeder, der

einen Neuantrag auf Kindergeld bei der Familienkasse der BA stellt,

trägt dabei seine steuerliche IdNr und die des Kindes in das

Antragsformular ein. Auch bei bereits laufenden Kindergeldfällen wird

die steuerliche IdNr benötigt. In den weitaus meisten Fällen liegt

diese der Familienkasse der BA auch bereits vor.



In den wenigen Fällen eines laufenden Kindergeldbezugs, in denen

die steuerliche IdNr noch nicht vorliegt, muss weiterhin niemand

befürchten, dass die Zahlung einfach eingestellt wird. Vielmehr wird

die Familienkasse der BA in solchen Fällen direkt mit den

Kindergeldempfängern Kontakt aufnehmen.



Auch wenn man sich möglicherweise nicht sicher ist, ob die

Familienkasse der BA die steuerliche IdNr schon gespeichert hat, kann

man davon absehen, allein deswegen bei der Familienkasse der BA

anzufragen. Im Bedarfsfall meldet sich die Familienkasse der BA.



Original-Content von: Bundesagentur f?r Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundesagentur für Arbeit (BA)

