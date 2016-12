Space Content - der Marktplatz für Online-Werbung feiert seinen 1. Geburtstag

Der junge Online-Marketing-Dienstleister Space Content stellt seit nunmehr einem Jahr wirkungsvolle und bisher einzigartige Lösungen für das Online-Marketing bereit!

Logo Space Content

(firmenpresse) - Der junge Online-Marketing-Dienstleister Space Content stellt seit nunmehr einem Jahr wirkungsvolle und bisher einzigartige Lösungen für die ganze Bandbreite der Online-Werbung zur Verfügung. Neben einem Marktplatz, auf dem die Kunden selbständig agieren können, wird zusätzlich zur Optimierung der Werbemaßnahmen ein Kampagnenservice angeboten. Space Content verzeichnet einen stetig wachsenden Kundenstamm, der von Internet-Agenturen über renommierte Werbeagenturen und Konzerne bis hin zu erfolgreichen Online-Shops reicht.



Im Fokus aller Aktivitäten steht die Benutzerfreundlichkeit und die Transparenz der Produkte und Dienstleistungen - Space Content achtet auf seine Kunden und möchte stets deren Zufriedenheit garantieren. Zudem steht der Datenschutz aller Kunden an oberster Stelle, sodass wir vollkommen ohne Tracking & Cookies arbeiten. Das junge Start-Up ist der Meinung, dass ständiges Arbeiten und Optimieren besonders für ein wachsendes Unternehmen unerlässlich ist. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern - Feedback ist aber stets erwünscht!



Space Content bietet werbetreibenden Unternehmen, sogenannten Advertisern, aktuell vier effektive Werbemöglichkeiten an: Zum einen die Buchung fester Werbeflächen auf zielgruppengenauen Blogs oder Online-Magazinen sowie rotierende Werbebanner in einem Netz von reichweitenstarken Webseiten und zum anderen gesponserte Blogartikel, sogenannte Advertorials, und Social Media-Postings inkl. Verlinkung, die schnell verbreitet werden und somit in kürzester Zeit eine große Masse potenzieller Kunden erreichen.



Space Content ist weder Netzwerk noch Agentur, sondern bietet den Advertisern lediglich die Dienstleistungen der Publisher an.



Blogger und sonstige Online-Publisher können auf unserem Marktplatz ihre Webseiten und Blogs gewinnbringend monetarisieren, indem sie ihre Werbeflächen anbieten und Aufträge für gesponserte Beiträge annehmen. Anders als bei Affiliate-Programmen basieren die Vergütungen bei Space Content zum Großteil auf festen Preisen, die von Advertisern und Publishern ganz nach dem Prinzip des Angebots und der Nachfrage selbst bestimmt und beeinflusst werden.





Interessierte Unternehmen oder Blogger sollten nicht zögern, das junge Start-Up zu kontaktieren - Sie erreichen das Team per E-Mail, Telefon, über das Kontaktformular oder den Live-Chat.



E-Mail: info(at)spacecontent.net

Tel.: +49 (0) 681 906776 61

https://spacecontent.com







