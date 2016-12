Auf den Spuren Salvador Dalís in Katalonien

(firmenpresse) - München/Girona 2016: "Wer interessieren will, muss provozieren." Dieses Zitat stammt vom Salvador Dalí, einem der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts. Schmelzende Uhren und brennende Giraffen wurden zum unverkennbaren Erkennungsmerkmal seines surrealistischen Stils. Im malerischen Hinterland Kataloniens befindet sich das bekannte Dalí-Dreieck: das Dalí Theatre-Museum in Figueres, eines der meist besuchten Museen des Landes; das Salvador Dalí House-Museum, damaliges Zuhause des Künstlers in Portlligat (Cadaques), wo heute noch Werke und persönliche Gegenstände von ihm aufbewahrt werden sowie das Gala Dalí House-Museum in Pubol.

Mit der Eröffnung des Fünf-Sterne-Hotels Camiral im Sommer 2016 hat die mehrfach preisgekrönte Immobilienentwicklung PGA Catalunya Resort, einen weiteren Anziehungspunkt geschaffen. Das Hotel liegt inmitten des 300 Hektar großen Grundstücks in unmittelbarer Nähe zu Girona (10 Minuten Autofahrt) und 30 Minuten von Figueres dem Geburtsort von Dalí entfernt. Vom Flughafen Barcelona erreicht man das Resort in einer guten Stunde.

Das Hotel mit seinen 149 modern gehaltenen Zimmer und Suiten wurde von dem renommierten Innenarchitekten Lazaro Rosa-Violán gestaltet. Im Restaurant 1477 werden feinste Produkte aus der Region raffiniert zubereitet, in der Lounge Bar genießen die Gäste ebenfalls landestypische Gerichte und an der Poolbar gibt es frischen Fisch und Fleisch aus der Region vom Grill.

Mit seinen zahlreichen Erlebnis-Programmen bietet das Hotel Camiral seinen Gästen zahlreiche Möglichkeiten die Destination Katalonien mit seinen Schätzen kennenzulernen. Auf Entdeckungstour können die Gäste mit dem Mountainbike gehen. Wer sich einen Überblick aus der Luft verschaffen will, kann das bei einer Ballonfahrt tun. Mit zwei Championship-Golfplätzen, dem Stadium Course und dem Tour Course, bietet das PGA Catalunya das ideale Umfeld für Golfer. Der Stadium Course ist die No 1 der Golfplätze in Spanien und unter den 100 besten Plätzen der Welt. Im Sommer sind die kleinen Küstenstädte und Strände der Costa Brava Anziehungspunkte.

Für Gourmets ist die Region der wahre Himmel auf Erden. Über 20 Michelin-Sterne-Restaurants und kleine Restaurants mit jungen innovativen Köchen, die auf dem besten Weg sind, sich in den Olymp der Gourmetküche hinein zu kochen, stehen zur Wahl. Fern ab vom Massentourismus erlebt man hier Katalonien von seiner schönsten Seite und fühlt sich nicht als Gast, sondern als Teil des Ganzen.





Das PGA Catalunya Resort ist das Ergebnis einer 20-jährigen Entwicklung, die weiter fortschreitet und noch über die Vision ihrer Gründer hinausgeht. Es verbindet einzigartige Golfplätze mit einem stilvollen Clubhaus, einem Residents Club und Immobilien mit höchsten Standards in einer der schönsten Gegenden Kataloniens. Das Resort liegt nur einen Katzensprung von dem malerischen Städtchen Girona und weniger als eine Autostunde von der lebhaften Metropole Barcelona entfernt.

