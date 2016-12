Über den Dächern von Frankfurt: Executive Lounge im Hilton Frankfurt City Centre im modernen Look

Frisch renoviert, ausgebaut und mit neuem, stilvollem Interieur – so können Gäste des etablierten Frankfurter Hotels die Executive Lounge seit Ende November genießen. Warme Naturtöne erzeugen im Zusammenspiel mit Glas und Bronze-Elementen ein angenehmes Ambiente.

Hilton Frankfurt City Centre

(firmenpresse) - Frankfurt, November 2016. – Die Renovierungsarbeiten der Executive Lounge des Hilton in der Frankfurter Innenstadt sind abgeschlossen. Im exklusiven Gästebereich in der 11. und 12. Etage wurden mit modernen Tapeten, hochwertigem Teppichboden, neuem Buffetbereich und zeitgemäßem Mobiliar nicht nur weitere Sitzplätze, sondern auch eine gemütliche und elegante Atmosphäre geschaffen. „Unsere Executive Lounge war schon immer ein entspannender Ort für unsere Gäste, um sich bei Speisen und Getränken auszutauschen oder ungestört zu arbeiten. Jetzt wurde es Zeit für eine komplette Umgestaltung und ein frisches Design. Das Ergebnis gefällt uns sehr gut und wir sind gespannt auf das Feedback unserer Gäste“, sagt Marc Snijders, General Manager im Hilton Frankfurt City Centre.



Die Executive Lounge ist farblich in Naturtönen gehalten. Für ein angenehmes und zeitgemäßes Interieur wurden eine warme Beleuchtung sowie Dekorationselemente aus Glas und Bronze zwischen Möbeln in dezenten Farben inszeniert. Neben der Executive Lounge wurde 2015 bereits die Vista Bar & Lounge im Hilton Frankfurt City Centre renoviert.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist eines der führenden, global agierenden Hotelunternehmen und beinhaltet mehr als 4,800 gemanagte, geleaste, Eigen- und Franchise-Hotels sowie Timeshare-Immobilien mit mehr als 789,000 Zimmern in 104 Ländern und Regionen. Seit 97 Jahren führt Hilton die Tradition einzigartiger Aufenthalte und Erlebnisse fort. Zum Portfolio des Unternehmens gehören 13 globale Marken. Diese Marken umfassen Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Außerdem bietet Hilton das weltweit renommierte Bonus-Programm Hilton HHonors® an. Hilton HHonors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Kanäle von Hilton buchen, erhalten Vorteile wie exklusive Vergünstigungen, kostenloses W-Lan sowie digitale Zusatzleistungen, welche exklusiv über die branchenführende Hilton HHonors App verfügbar sind. Über die App können Mitglieder einchecken, ihr Zimmer auswählen und ihren digitalen Zimmerschlüssel verwenden. Für weitere Informationen besuchen Sie Hilton bei news.hiltonworldwide.com oder bei Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn und Instagram.



Über Hilton Hotels & Resorts

Seit fast einem Jahrhundert heißen die Hilton Hotels & Resorts Reisende aus aller Welt nun schon willkommen. Mit mehr als 570 Hotels auf sechs Kontinenten bieten die Hilton Hotels & Resorts eine Grundlage für unvergessliche Reiseerlebnisse und wertschätzen jeden Gast, der sich zu einem Aufenthalt in den Hotels entscheidet. Als Vorzeigemarke von Hilton, setzt Hilton Hotels & Resorts weiterhin Standards für Gastlichkeit, indem sie neue Produktinnovationen entwickelt und Serviceleistungen anbietet, die den Bedürfnissen des Reisenden entsprechen. Hilton Hotels & Resorts sind Teil des preisgekrönten Hilton HHonors Programmes. Hilton HHonors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Kanäle von Hilton buchen, erhalten sofortige Vorteile, samt exklusivem Mitgliedsrabatt, welcher sonst nirgends erhältlich ist, kostenlosem Standard W-Lan und weiteren digitalen Annehmlichkeiten, wie digitales Check-in mit Zimmerauswahl und dem digitalen Schlüssel, die über die branchenführende Hilton HHonors App verfügbar sind. Informieren Sie sich unter news.hilton.com, Facebook, Twitter und Instagram über alle Neuigkeiten und starten Sie Ihre Reise auf www.hilton.com oder auf www.hilton.com/offers mit den aktuellsten Hotel-Angeboten.



