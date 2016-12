Pflegeheim-Skandal - Eine ganze Branche gerät in Verruf

(ots) - Nach dem aktuellen Pflegeheim-Skandal ist die

Verunsicherung groß. "Welcher Einrichtung können wir noch vertrauen",

fragen sich Senioren und deren Angehörige. Fakt ist, entscheidende

Qualitätskriterien bleiben bei der Ausstattung und Überprüfung der

Häuser bisher unberücksichtigt. Beim Thema Betten rüsten moderne

Heime jetzt freiwillig auf - und zeigen, wie gute Pflege

funktioniert.



Pflege bedeutet Schwerstarbeit. Wer sich zu Hause oder als

Fachkraft um Senioren kümmert, weiß um die Herausforderungen, mit

denen Verantwortliche tagtäglich kämpfen. Angemessen bezahlt und

anerkannt ist diese Leistung nicht immer. - Ein System, in dem es

kaum verwundert, dass sich einige "schwarze Schafe" unter die

Vielzahl engagierter und kompetenter Pflegekräfte mischen. Durch die

neuen Horror-Meldungen aus einer einzelnen Einrichtung werden nun

auch gute Pflegeheime überschattet. Vom Verdacht der fehlerhaften

medizinischen Versorgung über Vernachlässigung bis hin zu

rätselhaften Todesfällen ist dabei die Rede.



Eine Situation, unter der nicht nur die Bewohner vor Ort, sondern

Familien in ganz Deutschland leiden, in denen demnächst ein Umzug ins

Seniorenheim ansteht. "In welches Pflegeheim können wir Großvater

oder Großmutter überhaupt noch guten Gewissens geben", fragen sich

zahlreiche Angehörige. Dass das aktuelle Bewertungssystem dazu keine

Antwort liefert, gilt inzwischen als allgemein bekannt. Denn auch das

betroffene Heim wurde regelmäßig von den Behörden kontrolliert - mit

unauffälligen Ergebnissen, die Familien keinerlei Rückschlüsse auf

die offensichtlich katastrophalen Zustände gaben.



Eine Reformierung des Kriterienkatalogs erscheint deshalb dringend

nötig. "Einige Mängel werden von den aktuellen Qualitätsberichten

schlicht nicht erfasst", berichten Experten des

pflegewissenschaftlichen Instituts IGAP. Besonders heikel: Obwohl



viele Pflegebedürftige die meiste Zeit im Bett verbringen, finden

Lagerung und Schlaf bisher keine Berücksichtigung bei den

Bewertungskriterien.



Infolge dessen verwenden zahlreiche Heime für pflegeintensive

Bewohner (z.B. mit Dekubitus oder Demenz) noch normale Matratzen oder

Wechseldruck-Unterlagen, die inzwischen als veraltet gelten. Selbst

Pflegekräfte und Angehörige wissen oft nicht, dass sich

Schlafstörungen und Schmerzen durch bessere Lagerung in vielen Fällen

vermeiden ließen. Zudem verhindern der stetige Kostendruck und eine

schlechte Gesundheitspolitik die Investition in moderne Hilfsmittel.

Um eine halbwegs optimale Versorgung zu gewährleisten, wird

manchenorts dann beim Thema Betten gespart - selbst wenn bekannt ist,

das andere Therapieverfahren und Produkte in der Pflege mehr geeignet

sind.



Dennoch sieht die Pflegesituation in vielen deutschen Heimen

deutlich besser aus. Um den Schlaf und somit auch den

Gesundheitszustand und die Lebensqualität der Bewohner zu fördern,

setzen zahlreiche gute Einrichtungen heute auf die neue Therapieform

der Microstimulation. Sie wirkt sich positiv auf verschiedene

Krankheitsbilder aus und sorgt dafür, dass die Betroffenen ruhig und

geborgen schlafen. Minimale Impulse durch Flügelfedern im Kern einer

Matratze bewirken, dass ihr Körper trotzdem unmerklich in Bewegung

bleibt. Schmerzen und Schlafstörungen werden durch diese Technologie

selbst bei hochgradig pflegebedürftigen Bewohnern reduziert.

Pflegekräfte und Angehörige werden entlastet.



Häuser, denen das Thema "Liegen und Schlafen" besonders am Herzen

liegt finden Sie auf der www.Thevo-Liste.de. Weil kompetente

Mitarbeiter trotzdem nicht weniger wichtig sind, schulen die Heime

ihre Pflegekräfte einmal im Jahr speziell zum Thema Schlaf.







