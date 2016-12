Spitzweg, Wurm, Avramidis, Hodler, Frauenbilder und mehr im Leopold Museum 2017 - BILD

(ots) - Die Leopold Museum-Direktoren Hans-Peter Wipplinger

und Gabriele Langer ließen im Rahmen der Pressekonferenz ein aktives

und ereignisreiches Jahr 2016 Revue passieren und präsentierten die

Sonderausstellungen sowie die Kooperationen des Jahres 2017.



Nach der erstmals ausgerichteten neuen Kunstmesse Art Vienna (23.

bis 26.2.17) startet das Ausstellungsjahr im Leopold Museum mit einer

außergewöhnlichen Gegenüberstellung. Der gemeinhin dem Biedermeier

zugeordnete, ironisch-humorvolle Maler Carl Spitzweg (1808-1885)

trifft dabei auf Erwin Wurm (geb. 1954), den Meister des erweiterten

Skulpturbegriffes. Die von Leopold Museum-Direktor Hans-Peter

Wipplinger kuratierte Schau "Carl Spitzweg - Erwin Wurm. Köstlich!

Köstlich?" (25.3. bis 19.6.17) ist 130 Jahre nach dem Tod des

Künstlers die erste Ausstellung des deutschen Malers in Österreich.

Kurator Hans-Peter Wipplinger: "Wir zeigen nicht nur den

herausragenden Maler und begnadeten Zeichner Spitzweg, der im

kulturhistorischen Fluidum des Biedermeier sein Werk schuf, sondern

auch den gesellschaftskritischen Geist Spitzweg, der ein Meister der

Analyse von autoritären Herrschaftsverhältnissen und sozialen

Hierarchien war und mit seinen Werken pointierte Kommentare des

Zeitgeschehens lieferte." Sowohl Spitzwegs als auch Wurms ?uvre sind

gespickt mit Anspielungen und Doppelbödigkeiten, beider Humor basiert

auf Szenarien der Poesie und scheinbaren Idylle. Beschaulichkeit,

kleinbürgerlicher Atmosphäre und Spießbürgertum wird ein entlarvender

Spiegel vorgehalten und der kritisch-reflektierte Humor als Waffe

eingesetzt.



Umfassende Retrospektiven werden im Jahr 2017 Joannis Avramidis

(19.5.17 bis 4.9.17), Anton Kolig (22.9.17 bis 29.1.18) und Ferdinand

Hodler (13.10.17 bis 22.1.18) gewidmet. Das Werk des bedeutenden

österreichischen Bildhauers Joannis Avramidis (1922-2016) kreiste



stets um die menschliche Figur und orientierte sich in der Suche nach

einer "absoluten Figur" an der griechischen Archaik und Klassik, der

Frührenaissance und Ikonenmalerei. "Avramidis? sublimierte

Vollplastik ist erhaben über das Subjektive. Anhand der Skulpturen

und Zeichnungen Avramidis? intendiert die Ausstellung die fruchtbare

Spannung des Werkes spürbar zu machen, welches die größtmögliche

Objektivierung der Form anstrebte und dabei dennoch durch einen hohen

Grad an Sinnlichkeit besticht", so Ivan Risti?, der die Retrospektive

gemeinsam mit Stephanie Damianitsch kuratiert.



So wie die Avramidis Ausstellung, die bisher größte Retrospektive

des Künstlers in Österreich, ist auch die Präsentation von Anton

Kolig (1886-1950) die erste große Personale nach mehr als 50 Jahren.

Kurator Franz Smola: "Kolig ist ein exponierter Vertreter einer für

seine Zeit vielfach typischen dynamisierten figuralen Malerei. Seine

Bilder sind von einer virtuos-schwungvollen Handschrift und einer

leuchtend-schillernden Farbigkeit gekennzeichnet."



Die Retrospektive zu Ferdinand Hodler präsentiert wiederum einen

spannungsreichen Einblick in das Werk des Schweizer Malers.

Landschaft, Porträt und Figurenmalerei sind ebenso vertreten wie

Beispiele naturalistischer Pleinairmalerei, Berg- und

Seenlandschaften bis zu den abstrakten "paysages planétaires" des

Spätwerkes. Ausstellungskurator Hans-Peter Wipplinger: "Als Exponent

von Symbolismus und Jugendstil, als Wegbereiter des Expressionismus

und nicht zuletzt als Erneuerer der Monumentalmalerei, war der

Schweizer Hodler nicht nur häufiger Gast in der Donaumetropole,

sondern wichtiger Impulsgeber für zahlreiche Künstler der Wiener

Moderne."



Den Fokus auf die reichhaltigen Sammlungsbestände des Leopold

Museum legt die von Birgit Summerauer und Franz Smola kuratierte

Ausstellung "Frauenbilder" (7.7. bis 18.9.17), die den inhaltlichen

Bogen vom Biedermeier bis zur Moderne spannt. Porträtdarstellungen,

Genrebilder aber auch Akte und erotische Darstellungen werden hierbei

als Ausdruck des über Jahrhunderte hinweg vorrangig männlichen

Blickes auf die Frau reflektiert, während ein eigenes Kapitel der

Schau Frauendarstellungen aus der Hand von Künstlerinnen wie Tina

Blau, Käthe Kollwitz oder Broncia Koller präsentiert.



Mit dem Grafischen Kabinett wird im Jahr 2017 ein weiterer, neu

geschaffener Raum für Sammlungspräsentation mit einer Ausstellung zu

Alfred Kubin (1877-1959) eröffnet (7.7. bis 4.9.17). Kubin erfasste

in seinem Schaffen alle wichtigen Themen des 20. Jahrhunderts, von

der Auflösung des Individuums bis zur vergeblichen Suche des

Einzelnen nach seinem Platz in der Gesellschaft. Im Zentrum der

Präsentation stehen die Buchillustrationen Kubins, der mehr als 2000

Illustrationen für 250 Bücher schuf. Kurator Stefan Kutzenberger:

"Alfred Kubin bediente sich bei den von ihm illustrierten Büchern

immer wieder im Fundus seiner unabhängig davon entstandenen

grafischen Werke und schuf so eine offene Partnerschaft zwischen Bild

und Text." Ausgewählte Blätter Kubins dienen, diesem Gedanken folgend

nun als Bebilderung einer eigens von Radek Knapp (geb. 1964)

geschriebenen Kurzgeschichte.



Die 2016 neu eingeführte zeitgenössische Programmschiene des

Leopold Museum findet schließlich mit der Ausstellung "Spuren der

Zeit" (20.10.17 bis 5.2.18) eine Weiterführung. Mit Mladen Bizumic,

Cäcilia Brown, Andreas Fogarasi, Sofie Thorsen, Kay Walkowiak und

Anita Witek rückt die Präsentation zeitgenössische künstlerische

Strategien in den Mittelpunkt, die sich - vergleichbar einer

spezifischen Form des Dokumentarismus - der Erforschung und

Hinterfragung der visuellen Kultur widmen. Das Hauptaugenmerk liegt

dabei auf der Konstruktion des Visuellen in Kunst, Fotografie,

Architektur oder Gebrauchsgegenständen des Alltags. Kuratorin

Stephanie Damianitsch: "Die Schau versammelt nicht nur Arbeiten, die

auf Fotografie und Film als Dispositive des Dokumentarischen

reflektieren. Gezeigt werden Werke, die sich nicht auf das Medium

Bild beschränken, sondern basierend auf der Idee des Dokumentarischen

als Studium visueller Kultur auch in den Raum ausgreifen und zwischen

informativem Display, architektonischem Element und autonomem Objekt

changieren."



Wie 2015 erwartet das Direktorium des Leopold Museum auch für das

Jahr 2016 rund 370.000 BesucherInnen. Das Haus im MuseumsQuartier

zählt damit weiterhin zu den Top 4 unter den österreichischen

Kunstmuseen, hinter KHM, Belvedere und Albertina. Zum Publikumserfolg

beigetragen haben neben den Sonderausstellungen und

Sammlungspräsentationen (Wien 1900, Egon Schiele) auch die

zahlreichen Kooperationen, allen voran jene mit dem ImPulsTanz

Festival und dem Tanzquartier Wien. Im Bestreben, Kunst

spartenübergreifend erfahrbar zu machen, setzt das Leopold Museum

folglich auch 2017 verstärkt auf Kooperationen mit international

anerkannten Kulturfestivals und -institutionen. So wird das Leopold

Museum Kooperationspartner einer von den Wiener Festwochen

produzierten und dem documenta 14 Kurator Bonaventura Soh Bejeng

Ndikung konzipierten Ausstellung sein, die Intendant Tomas

Zierhofer-Kin als "eines der wichtigsten und ambitioniertesten

Projekte der Wiener Festwochen 2017" bezeichnete.



Die neue Ära brachte zahlreiche relevante Änderungen im Leopold

Museum mit sich, so etwa wandelte sich das Corporate Design

grundlegend. Für die Konzeption und Gestaltung des neuen äußeren

Erscheinungsbildes konnte der renommierte und kulturerfahrene Werber

Christian Satek gewonnen werden.



Ein Meilenstein im Jahr 2016 war die von Direktor Hans-Peter

Wipplinger initiierte Gründung des Circle of Patrons (CoP). Georg

Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post-AG, konnte als Head

des CoP gewonnen werden, in dem sich einflussreiche Persönlichkeiten

aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Kunst und Kultur

engagieren. Mit Hilfe des neuen Netzwerkes und aufgrund von zwei

Fundraising-Dinner-Events konnten namhafte Sponsorenbeträge lukriert

werden.



"Mit 350.000 Euro an Sponsoringeinnahmen im Jahr 2016 werden die

im Vorjahr eingenommenen Sponsorgelder (100.000 Euro) um ein

Vielfaches übertroffen", erläuterte die kaufmännische Direktorin

Gabriele Langer. Das Leopold Museum sei weiterhin die Wiener

Institution mit dem höchsten Eigenfinanzierungsgrad unterstrich

Hans-Peter Wipplinger und verwies in diesem Zusammenhang auf die - 15

Jahre nach der Gründung des Museums - im heurigen Jahr erfolgte

Erhöhung der Bundesmittel von 3,3 auf 4,3 Millionen. Ein wichtiger

Zuschuss, der laut Wipplinger dringend nötige infrastrukturelle wie

wissenschaftliche Investitionen ermögliche.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Leopold Museum-Privatstiftung

Mag. Klaus Pokorny - Presse / Public Relations

0043 1 525 70 - 1507

presse(at)leopoldmuseum.org

www.leopoldmuseum.org



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/573/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



Original-Content von: Leopold Museum, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Leopold Museum 418152220-jpg-hires.jpg 418152213-jpg-hires.jpg 4181

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.12.2016 - 13:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1432045

Anzahl Zeichen: 10053

Kontakt-Informationen:

Firma: Leopold Museum 418152220-jpg-hires.jpg 418152213-jpg-hires.jpg 4181

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung