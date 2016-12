Täglich Hochspannung in der Bundesliga: die Bayern am Freitag in Mainz, Leipzig gegen Schalke am Samstag und Darmstadt gegen den HSV am Sonntag

-Mainz gegen Bayern am Freitagabend für alle Zuschauer live und

frei empfangbar auf Sky Sport News HD



-Die Spitzenspiele am Samstag: das Borussen-Duell am Nachmittag

und Leipzig gegen Schalke am Abend live



-Das Kellerduell Darmstadt gegen den HSV am Sonntag live



-"Sky90" am Sonntagabend mit Uli Stein und Frank Mill



-Sky für jedermann: mit Sky Ticket auch ohne lange

Vertragsbindung bei allen Begegnungen des 13. Bundesliga-Spieltags

live dabei sein



Die Bundesliga ist in dieser Saison so spannend wie seit vielen

Jahren nicht mehr. Dass nach zwölf Spieltagen nur drei Punkte

zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten liegen, war letztmals in

der Saison 2009/10 der Fall. Und auch der Tabellensiebte ist mit neun

Punkten Rückstand so nah dran an der Spitze wie zu diesem Zeitpunkt

seit sieben Jahren nicht mehr.



Zumindest für eine Nacht kann der FC Bayern am Freitagabend an die

Tabellenspitze zurückkehren. Voraussetzung dafür ist ein Auswärtssieg

in Mainz. Die Begegnung ist nicht nur für Sky Kunden auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD und Sky Go, sondern anlässlich des Free-TV-Starts des

Senders ausnahmsweise auch live auf Sky Sport News HD für alle

Zuschauer frei empfangbar. Moderator Michael Leopold und Sky Experte

Dietmar Hamann begrüßen die Zuschauer um 19.30 Uhr live aus Mainz.

Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Begegnung. Vor der Partie ist

Augsburg-Manager Stefan Reuter im Studio bei Sky Sport News HD, nach

Abpfiff ist Stefan Effenberg ab 23.00 Uhr bei "08000 - du bist

dr(at)uf!" zu Gast.



Das Borussen-Duell am Samstagnachmittag



Am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr begrüßt Moderatorin Jessica

Kastrop den ehemaligen Bundesliga-Trainer und -Manager Robin Dutt,

der bis zum Sommer als Sportvorstand des VfB Stuttgart tätig war, im

Signal-Iduna-Park. Dort empfängt der BVB die seit sieben



Bundesliga-Spielen sieglosen Mönchengladbacher zum Borussen-Derby. In

den weiteren Begegnungen des Samstagnachmittags treffen mit der TSG

1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln unter anderem zwei der

Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison aufeinander.



Leipzig gegen Schalke: Das Spitzenspiel am Samstagabend live



Im "bwin Topspiel der Woche" kommt es am Samstagabend zum Duell

der beiden Mannschaften der Stunde in der Bundesliga: Tabellenführer

RB Leipzig ist noch immer ungeschlagen und gewann zuletzt sieben Mal

in Folge. Im gleichen Zeitraum gelangen den Schalkern fünf Siege und

zwei Unentschieden, nachdem die Königsblauen die ersten fünf

Saisonspiele verloren hatten. Ab 17.30 Uhr berichten Moderator

Sebastian Hellmann und die Sky Experten Lothar Matthäus, Christoph

Metzelder und Heribert Bruchhagen aus Leipzig.



Uli Stein und Frank Mill am Sonntag bei "Sky90"



Komplettiert wird der 13. Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend um

19.30 Uhr mit "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" unmittelbar nach den

Sonntagsspielen des SV Darmstadt gegen den HSV und zwischen dem FC

Augsburg und Eintracht Frankfurt, das exklusiv für Sky Kunden mit dem

Sky+ Pro Receiver auch auf dem neuen Sender Sky Sport Bundesliga UHD

übertragen wird (ausführliche Informationen unter sky.de/uhd).



Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt dieses Mal Uli Stein. Der

ehemalige Nationaltorhüter, der in seiner langen Bundesliga-Karriere

unter anderem für den HSV und Eintracht Frankfurt spielte, wird sich

auch zu den sehr unterschiedlichen Situationen bei seinen Ex-Vereinen

äußern, die beide am Sonntagnachmittag spielen.



Außerdem ist Weltmeister Frank Mill zu Gast, der sowohl für die

Mönchengladbacher als auch für die Dortmunder Borussia viele Jahre

auf Torejagd ging. Weitere Gäste sind unter anderem der freie

Fußball-Journalist Alex Raack sowie ARD-Reporter Jürgen Bergener.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange

Vertragsbindung live dabei



Sky überträgt alle Begegnungen des 13. Spieltags live - wahlweise

als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Mit Sky Ticket

(skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden

sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne

Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet

Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,

Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Der 13. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie mit Sky

Ticket:



Freitag:



19.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD und frei empfangbar auf Sky Sport News HD



23.00 Uhr: "08000 - du bist dr(at)uf!" auf Sky Sport News HD und Sky

Sport Bundesliga 1 HD



Samstag:



14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD



15.15 Uhr: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach auf Sky

Sport Bundesliga 2 HD



15.15 Uhr: 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 3

HD



15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 4

HD



15.15 Uhr: SV Werder Bremen - FC Ingolstadt auf Sky Sport

Bundesliga 5 HD



15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg auf Sky Sport

Bundesliga 6 HD



17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": RB Leipzig - FC Schalke 04

auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Cam auf Sky

Bundesliga 3 HD



Sonntag:



15.00 Uhr: SV Darmstadt 98 - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga

2 HD



17.00 Uhr: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD



19.30 Uhr: "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD







