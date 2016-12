Werder Bremen-Presseservice: WIESENHOF verlängert Partnerschaft mit Werder Bremen

(ots) - Der SV Werder Bremen und WIESENHOF verlängern

erneut ihre Zusammenarbeit. Auch in der Saison 2017/2018 bleibt

WIESENHOF Haupt- und damit Trikotsponsor der Grün-Weißen.



Gerade in dieser sportlich gesehen herausfordernden Zeit wollen

wir ein positives Zeichen setzen", erklärt Vorstandsvorsitzender

Peter Wesjohann, "wir stehen seit Beginn unseres Engagements Seite an

Seite mit dem Verein von der Weser - auch jetzt."



Nicht nur aus der regionalen Verbundenheit heraus sieht WIESENHOF

sich als Partner von Werder Bremen, auch viele Mitarbeiter des

Unternehmens sind Werder-Fans und freuen sich über das Engagement

ihres Arbeitgebers. Die erfolgreiche Partnerschaft geht damit bereits

in das sechste Jahr.



Die reichweitenstarke Markenpräsenz verlängert WIESENHOF

zusätzlich über verschiedene Medienkanäle wie z.B. die

Online-Plattform wiesenhof-werder.de. Hier gibt es für alle

Werder-Fans neben attraktiven Gewinnspielen weitere Informationen

rund um das Engagement.



Die Geschäftsführung des SV Werder Bremen begrüßte die Fortsetzung

der Kooperation. "Mit WIESENHOF verlängern wir mit einem

verlässlichen Partner um ein weiteres Jahr. Wir freuen uns auf den

gemeinsamen Austausch. Es ist die Fortsetzung einer sehr guten und

offenen Zusammenarbeit. Wir sind sicher, dass wir auch in der

Verlängerung dieser Kooperation alle gesteckten Ziele erreichen

werden", so Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung.



Reinhardt Weinberger, Geschäftsführer Infront Germany,

kommentiert: "Mit der Vertragsverlängerung von Wiesenhof steht dem SV

Werder Bremen auch für die kommende Saison ein starker und absolut

verlässlicher Haupt- und Trikot-Partner aus der Region zur Seite.

Diese Partnerschaft geht nunmehr bereits in das sechste gemeinsame

Jahr und gehört damit zu den stabilsten in der Bundesliga."









Pressekontakt:

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Str. 1 c

Michael Rudolph, Direktor Public Relations

info(at)werder.de

Telefon: 0421/434590



Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.12.2016 - 14:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1432051

Anzahl Zeichen: 2362

Kontakt-Informationen:

Firma: Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung