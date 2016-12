Personalisierte Süßigkeiten Geschenkideen

Persönlich und Individuell Freude zu bereiten ist so einfach!

Verschenk ´ne Tüte Freude!

(firmenpresse) - Lüneburg - Der Trend geht immer mehr zu persönlichen und personalisierbaren Geschenkideen.



Genau dafür bietet der Onlineshop BagOfSweets.de die Lösung für all jene, die eine persönliche Geschenkidee suchen.



BagOfSweets.de gibt die Möglichkeit sich seinen eigenen Süßigkeitenmix zusammen zustellen und diesen mit einem persönlichen Fotoetikett oder Grußbotschaft als persönliches Geschenk zu versehen.



Über 300 verschiedene Sorten von Süßigkeiten über Fruchtgummi, Lakritz und auch nostalgischen Klassikern, die die meisten nur noch aus Ihrer Jugend kennen, befinden sich im Sortiment und können individuell zusammen gemischt werden. Natürlich gibt es für Eilige fix und fertige Vorschläge, die direkt in den Warenkorb gelegt werden können.



Zusätzlich wird alles durch BagOfSweets.de hübsch und verschenkfertig verpackt.



Darüber hinaus geht BagOfSweets.de ganz neue Wege im Onlineshopping und versendet alle Bestellungen ohne Versandkosten zu berechnen.



So wird sichergestellt, dass auch Geschenke an verschiedene Adressaten gesendeten werden können, ohne dass dadurch zusätzliche Kosten für den Kunden entstehen.



Auch Wunschtermine können hinterlegt werden, wann die Auslieferung an den der Empfänger gewünscht wird.



So kann immer eine kleine Aufmerksamkeit zu den verschiedensten Anlässen, wie Geburtstage, Hochzeitstag oder einfach an einen lieben Menschen verschickt werden und für Freude sorgen.



Kontakt:

Rohde GmbH

BagOfSweets.de

Bei der Pferdehütte 16a

D-21339 Lüneburg

www.bagofsweets.de







Die Rohde GmbH ist ein mittelständiges Unternehmen aus Lüneburg. Neben den Kerngebieten der Werbetechnik und Digitaldruck betreibt diese seit 2015 erfolgreich den Onlineshop www.bagofsweets.de



Rohde GmbH

Bei der Pferdehütte 16a, 21339 Lüneburg

Datum: 02.12.2016

Firma: Rohde GmbH

Ansprechpartner: Jörg Rohde

Stadt: Lüneburg

Telefon: 04131/2212632



