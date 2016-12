Bewegung und Sport bei Nierenkrebs: Neue Broschüre von Novartis hilft die Lebensqualität von Patienten zu verbessern und zu stabilisieren (FOTO)

Die Bedeutung von körperlicher Aktivität bei Krebserkrankungen ist

lange Zeit unterschätzt worden. Aus Angst vor Überanstrengung wurde

den Patienten vielmehr geraten, sich zu schonen.(1) Eine

Einschätzung, die sich in den letzten Jahren grundlegend geändert

hat: Studien konnten zeigen, dass Sport und körperliche Aktivität die

Leistungsfähigkeit und Lebensqualität von Krebspatienten

verbessern.(2,3) In allen Phasen einer Krebserkrankung profitieren

Patienten von einem individuell angepassten Trainingsprogramm.

Trotzdem wird beobachtet, dass ein Großteil der Nierenkrebspatienten

körperlich inaktiv ist. Um dem entgegenzuwirken, unterstützt Novartis

Oncology mit der Broschüre "Bewegung & Sport bei Nierenkrebs"

Patienten während und nach der medizinischen Therapie dabei, mehr

Bewegung in den Alltag zu integrieren. Ein Novum: Bisher gab es

keinen Ratgeber speziell zur körperlichen Aktivität bei Nierenkrebs.

Somit wird eine wichtige Versorgungslücke geschlossen. Die 84-seitige

Broschüre enthält nützliche Bewegungsempfehlungen sowie Tipps für

Kraft- und Ausdauertraining. Berücksichtigt werden dabei individuelle

Problemstellungen einer Nierenkrebserkrankung wie verschiedene

Therapiestadien, etwaigen Nebenwirkungen der medikamentösen Therapie

oder die Bildung von Metastasen. Zusätzlich sind Kontaktadressen von

Patientenorganisationen und Krebssportgruppen in ganz Deutschland

aufgeführt. Die Broschüre kann kostenlos auf der Website

www.leben-mit-nierenkrebs.de heruntergeladen oder bestellt werden.



Broschüre für Nierenkrebspatienten informiert, motiviert und

leitet an



Auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnissen wurde die

Broschüre in Zusammenarbeit mit den Experten PD Dr. Freerk Baumann

und Anika Giesen, Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin

der Deutschen Sporthochschule Köln, sowie Berit Eberhardt,



Patientenorganisation Lebenshaus e.V., entwickelt. Ausgehend von

Hintergrundinformationen und Voraussetzungen für das körperliche

Training bei Nierenkrebs bietet die Broschüre einen breit gefächerten

Überblick, aus dem der einzelne Patient das für sich Wichtige und

Richtige für sein persönliches Wohlbefinden herausziehen kann. Das

richtige Maß an körperlicher Aktivität ist immer vom persönlichen

Anspruch und dem aktuellen Befinden des Patienten abhängig.

Übergeordnetes Ziel der Broschüre ist die Hilfe zur Selbsthilfe, um

die Lebensqualität von Nierenkrebspatienten zu verbessern und zu

stabilisieren. Körperliche Aktivität und Sport können mit

unterschiedlicher Zielsetzung praktiziert werden. Gängige Formen sind

Ausdauer-, Kraft-, Koordinations- oder Sensomotoriktraining. Die

Bewegungsempfehlungen richten sich stets nach den einzelnen

Therapiestadien, da die Belastungsfähigkeit nach der Operation,

während der medikamentösen Therapie oder in der Rehabilitation sehr

unterschiedlich ausfällt.



Besondere Bewegungsempfehlungen bei Metastasen oder Nebenwirkungen



Insbesondere auch beim metastasierten Nierenkrebs spielt Bewegung

und Sport eine sehr wichtige Rolle: Denn durch die deutlichen

Fortschritte in der Medizin stellt sich heute vordringlich die Frage,

wie sich die Lebensqualität der Patienten verbessern lässt, die ihre

Medikamente lebenslang begleitend einnehmen. Die Broschüre widmet

sich daher auch in einem gesonderten Kapitel dem Thema "Körperliche

Aktivität bei Metastasen". Das Bewegungsspektrum ist davon abhängig,

wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist und wo sich die

Metastasen befinden. Enthalten sind Bewegungsempfehlungen bei

Lungen-, Knochen-, oder Hirnmetastasen. Auch ist bei einem

patientenindividuellen Bewegungskonzept zu berücksichtigen, dass die

medizinische Krebstherapie Nebenwirkungen wie Fatigue, Übelkeit oder

Durchfall hervorrufen kann, die bei den einzelnen Patienten

unterschiedlich ausgeprägt sein und zu Beeinträchtigungen des Alltags

führen können. Viele dieser Nebenwirkungen lassen sich durch

körperliche Aktivität verbessern. Im Zusammenhang mit Übelkeit ist

beispielsweise ein Ausdauertraining, wie Nordic Walking oder Wandern,

zu empfehlen. Grundsätzlich gilt: Bevor der Patient mit einem

körperlichen Training beginnt, sollte er zunächst einen Arzt

besuchen, um zu prüfen, ob eine sportliche Betätigung aus

onkologischer Sicht unbedenklich ist. Eine solche medizinische

Unbedenklichkeitserklärung ist die Voraussetzung für ein körperliches

Training.



Service-Tools von Novartis schaffen informativen Mehrwert



Neben der Entwicklung von modernen und wirksamen Medikamenten für

Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom ist es Novartis

Oncology ein Anliegen, sowohl Ärzte als auch Patienten über die

Therapie hinaus bestmöglich zu unterstützen. So bieten multimodale

Service-Tools wie die Bewegungsbroschüre praxisnahe Informationen und

unterstreichen das kontinuierliche Engagement des Unternehmens in

diesem Indikationsbereich. Dreh- und Angelpunkt ist die

Informationsplattform www.leben-mit-nierenkrebs.de: Hier erhalten

Patienten und Ärzte Wissen und Tipps rund um das Krankheitsbild.

Zudem stehen weitere Materialien wie auch ein "sportlicher

Wochenplan" zum Download und/oder Bestellen zur Verfügung.



Weitere Informationen finden Sie unter www.leben-mit-nierenkrebs.de.



Über Novartis



Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf

die sich verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften

einzugehen. Novartis, mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über

ein diversifiziertes Portfolio, um diese Bedürfnisse so gut wie

möglich zu erfüllen: mit innovativen Arzneimitteln, Produkten für die

Augenheilkunde und kostengünstigen generischen Medikamenten. Novartis

ist das einzige Unternehmen mit weltweit führenden Positionen in

diesen Bereichen. Im Jahr 2015 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz

von USD 49,4 Milliarden und wies Kosten für Forschung und Entwicklung

in Höhe von rund USD 8,9 Milliarden (USD 8,7 Milliarden unter

Ausschluss von Wertminderungen und Abschreibungen) aus. Die Novartis

Konzerngesellschaften beschäftigen rund 118 000 Mitarbeitende

(Vollzeitstellenäquivalente). Die Produkte von Novartis sind in über

180 Ländern weltweit erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im

Internet unter http://www.novartis.com und http://www.novartis.de

oder folgen Sie uns unter http://www.twitter.com/Novartis_DE.



Referenzen



(1.)Adamietz I. Schonen war gestern: Sport bei Krebspatienten. Wie

gezieltes Training die Therapie unterstützen kann. CME 2014;

11(1):63-72.

(2.)Dimeo FC, Thiel E. Körperliche Aktivität und Sport bei

Krebspatienten. Onkologe 2008; 14:31-37.

(3.)Fasching PA, Hübner J, Kleeberg UR. Körperliche Bewegung und

Sport zur Prävention und Behandlung von Krebskrankheiten. Onkologe

2009; 15:696-701.







