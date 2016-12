ANNE WILL am 4. Dezember 2016 um 21:45 Uhr im Ersten:

Europa auf der Kippe - Welche Werte einen uns noch?

(ots) - Am Sonntag könnte in Österreich mit Norbert Hofer

von der FPÖ zum ersten Mal ein Rechtspopulist zum Bundespräsidenten

gewählt werden. Auch in Italien könnten die Populisten und

Europakritiker von dem Verfassungsreferendum am Sonntag profitieren.

Steht Europa ein Rechtsruck bevor? Was kann Europa seinen Skeptikern

jetzt entgegensetzen? Und welche europäischen Werte einen uns noch?



Zu Gast bei Anne Will:



Ursula von der Leyen (CDU, Bundesministerin der Verteidigung)

Wolfgang Sobotka (ÖVP, Bundesminister für Inneres in Österreich)

Ulrike Guérot (Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung)

Dirk Schümer (Europa-Korrespondent für "Die Welt")



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen







