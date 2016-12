Vorweihnachtszeit - Eine schwere Zeit für Diabetiker und Reizdarm Patienten beginnt

Vorweihnachtszeit - Eine schwere Zeit für Diabetiker und Reizdarm Patienten beginnt

©Beuke-BremerWeihnachtsmarkt

(firmenpresse) - Für Diabetiker oder Reizdarmpatienten sind Besuche auf den schönen Weihnachtsmärkten, mit ihren duftenden Zuckerwaren, oft ein kulinarisches Hindernis. Vieles ist für sie ungeeignet, da die Leckereien mit Mehl und viel Zucker gebacken sind. Beim Verzehren von Süßwaren führt das bei einem Diabetiker zu einer Erhöhung seines Blutzuckerspiegels. Auch der Reizdarmpatient kann nicht einfach drauf los schlemmen, ohne das unangenehme Folgen auftreten. Durchfälle können bei einem Reizdarmsyndrom sich erhöhen. Wer nicht auf den Genuss von Leckereien verzichten möchte, kann mit kohlhydratarmen Backwaren oder Gerichten aus verschiedenen Low Carb Büchern seinen Gaumen verwöhnen. Es gibt viele kohlenhydratarme Rezepte für adventliches- oder weihnachtliches Backwerk und ebenso für verführerische Gerichte und Braten.



Im folgendem Low Carb Kochbuch finden Sie kohlenhydratarme Rezepte, passend zu jeder Jahreszeit.

Buch: Vier Jahreszeiten Low Carb

Autorin: Sabine Beuke

ISBN: 978-3-7412-9709-0

Verlag: Books on Demand

Euro 4,99

Auch als eBook erhältlich.

ISBN 9783743121751

Euro 3,49

Alle Low Carb Rezepte sind mit saisonalem Gemüse kombiniert, somit der entsprechenden Jahreszeit angepasst und mit Kohlenhydratangaben versehen.



Nächster Buchtipp:

Mit diesem großen Kochwerk bekommen Sie 555 ausgewählte Low Carb Kochanleitungen, bestehend aus Schweine-, Rind-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleischgerichte, zusätzlich exotische Fleisch- und Fischgerichte. Außerdem stehen Ihnen eine große Auswahl an Salat, Suppen und vegetarische Rezepte zur Verfügung. Jede Menge Süßspeisen für Zwischendurch und Backwerk erwarten Sie.



Kochbuch: LOW-CARB-555 Rezepte/BEST OF

Autoren: Jutta Schütz & Sabine Beuke

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (August 2015)

Paperback - 244 Seiten

ISBN 978-3-7386-3677-2

EURO 9,99

Kurzbeschreibung: 555 Low Carb Rezepte – Rind-, Schweine-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleisch, sowie exotisches Fleisch, Fisch, Backen, Salate, Suppen, vegetarische und sonstige Rezepte. Jede Menge Informationen über „Low Carb“.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sabinebeuke.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sabine Beuke

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.12.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432057

Anzahl Zeichen: 2320

Kontakt-Informationen:

Firma: Sabine Beuke



Meldungsart: Personalie

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



© 2016 Text Autorin Beuke - Alle Rechte vorbehalten

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.