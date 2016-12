SWR Fernsehen Programmänderung für Montag, 19.12.16 (Woche 51)

(ots) - Montag, 19. Dezember 2016 (Woche

51)/02.12.2016



Geänderten Programmablauf beachten!



06.00(VPS 06.05) Bei Anruf Weihnachtsmann Erstsendung:

23.12.2013 in NDR



06.30(VPS 06.35) Weihnachten auf Island Erstsendung:11.12.2011

in WDR



07.00(VPS 07.05) Nikolaus trifft Osterhase - Weihnachtsendspurt

beim Schokohersteller WAWI Erstsendung:02.12.2015 in SWR



07.30(VPS 07.35) Oh Tannenbaum (WH von SA) Spielfilm

Deutschland 2007 Erstsendung:07.12.2007 in Das Erste



09.00(VPS 09.05) Der Rhein von oben Der Alpenrhein

Erstsendung:11.03.2013 in arte



09.45(VPS 09.50) Die Alpen - Deutschlands Berge neu entdeckt

Erstsendung:24.07.2014 in NDR



10.30Leise rieselt der Schnee



Erstsendung:24.12.2010 in SWR/SR



(bis 11.20 - weiter wie mitgeteilt)



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk

