Schädlinge adé: Schädlingsbekämpfung Clausen in Mülheim an der Ruhr

Ratten im Keller? Schaben in der Küche? Die Spezialisten von Schädlingsbekämpfung Clausen in Mülheim an der Ruhr beseitigen Schädlinge aller Art - zeitnah und effektiv.

(firmenpresse) - Ein Schädlingsbefall kommt plötzlich und ohne Vorwarnung. Die Zerstörung, die die Schädlinge anrichten, kann enorm und sehr kostspielig sein. Löcher in der Möblierung und unappetitliche Hinterlassenschaften greifen den Geldbeutel zusätzlich an. Die Lösung bietet Schädlingsbekämpfung Clausen in Mülheim an der Ruhr. Für ihre Kunden im gesamten Ruhrgebiet entfernen die Experten zahlreiche Arten von Schädlingen besonders schnell und mit hohem Wirkungsgrad. Dabei legt das Team besonders großen Wert darauf, dass die Schädlinge vollständig entfernt werden. Das geschieht durch langjährige Erfahrung sowie moderne technische Hilfsmittel.



Diskret, umweltfreundlich und professionell



Bei der Bekämpfung von Schädlingen werden ausschließlich gut verträgliche Mittel verwendet, die nicht "aggressiv" und für die Gesundheit unbedenklich sind. Neben dem finanziellen Aspekt kann ein Schädlingsbefall ebenfalls unangenehm für die Betroffenen sein. Deshalb fährt das Team von Schädlingsbekämpfung Clausen mit neutralen Fahrzeugen vor. So wird sichergestellt, dass der "Einsatz" von den Nachbarn unentdeckt bleibt. Durch diese Diskretion, den hervorragenden Service und die Effektivität der Arbeit konnte sich das Unternehmen bereits einen Namen machen - auch über die Stadtgrenzen von Mülheim an der Ruhr hinaus.







Schädlingsbekämpfung Clausen

Wörthstraße 9, 45476 Mülheim an der Ruhr

Firma: Schädlingsbekämpfung Clausen

Ansprechpartner: Kirsten Pöschke

Stadt: Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 40 51 15



