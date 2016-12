ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 28. Dezember 2016

Mittwoch, 28. Dezember 2016, 17:10 Uhr



hallo deutschland Emotionen 2016

Mit Sandra Maria Gronewald und Lissy Ishag



Nach drei Jahren wieder im Doppelpack: Sandra Maria Gronewald und

Lissy Ishag präsentieren gemeinsam die ungewöhnlichsten Geschichten

des Jahres in "hallo deutschland Emotionen 2016".



Ihr Studiogast ist Lutz van der Horst. In diesem Jahr sorgte er für

eine echte Überraschung. Der Comedian (41) aus der "heute show" kann

zwar nicht singen, hatte aber auf einer Opernbühne den härtesten

Auftritt seiner Karriere. Außerdem: Clueso (36) im Interview.



Der populäre deutsche Sänger startete in diesem Jahr einen Neuanfang

- nicht nur musikalisch, auch privat. Und: Ein kleiner Held ganz

groß. Nils (10) entdeckte einen verletzten Mann, organisiert Hilfe in

letzter Minute und rettet ihm damit das Leben. Zivilcourage, von der

sich Erwachsene eine Scheibe abschneiden können. 2016, was für ein

Jahr: Die Angst ist näher gerückt, auch in Deutschland. Elmar

Theveßen, ZDF-Terrorismusexperte, erzählt, wie er die Tage des

Terrors erlebt hat. Er schaut zurück und erklärt, wie gefährdet wir

wirklich sind. Außerdem: Deutschlands kleinste Disko und zwei

Dönerbuden streiten um einen Namen.







