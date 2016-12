neues deutschland: Berliner LINKE-Landesvorsitzender Lederer will Leitungsgehälter großer Kulturinstitutionen offenlegen

(ots) - Der Landesvorsitzende der Berliner Linkspartei,

Klaus Lederer, will als künftiger Kultursenator und

Vizeregierungschef mehr Transparenz im Kultursektor schaffen. "Wir

wollen auch die Gehälter, die Entlohnung, die Bezahlung aus

öffentlichen Mitteln für die Leitung großer Kulturinstitutionen

offenlegen", sagte er im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung »neues deutschland« (Samstagausgabe). Den Plan verglich

er mit der Offenlegung von Managergehältern in kommunalen Unternehmen

vor zehn Jahren, als die LINKE als Juniorpartner in einer Koalition

mit der SPD in der Berliner Regierung war. "Da gab es gleich den

Aufschrei, wir würden eine Neiddebatte lostreten", sagte Lederer.

"Heute kräht kein Hahn mehr danach."



Zu seiner Aussage am 17. November im rbb-Inforadio, die Personalie

Chris Dercon als Volksbühnen-Intendant noch einmal prüfen zu wollen,

sagte er: "Bereits lange vor der Wahl habe ich, wie andere auch,

diese Entscheidung kritisiert." Und weiter: "Es ist doch eine

demokratische Selbstverständlichkeit, dass jemand, der politische

Verantwortung übernimmt, sich das, was er vorfindet, zunächst

betrachtet, sich auch die Konsequenzen gefällter Entscheidungen

vergegenwärtigt." Ohne Kenntnis der Einzelheiten und ohne Gespräche

mit allen Beteiligten geführt zu haben, wäre jede Vorwegnahme einer

Entscheidung falsch.







