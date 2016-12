NDR 1 Welle Nord und das ?Schleswig-Holstein Magazin? engagieren sich zugunsten schwerstkranker Menschen

"Hand in Hand für Norddeutschland"

Das Trikot von 2014 signiert von Benedikt Höwedes - Foto NDR

(firmenpresse) - Mit einer umfangreichen Berichterstattung engagieren sich NDR 1 Welle Nord und das ?Schleswig-Holstein Magazin? für die diesjährige NDR Benefizaktion ?Hand in Hand für Norddeutschland? zugunsten schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen. Zwei Wochen lang ? von Montag, 5. Dezember, bis Freitag, 16. Dezember ? informieren die beiden NDR Programme täglich über die Arbeit von Hospiz- und Palliativeinrichtungen in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus rufen sie zum Spenden auf. Der Erlös der Benefizaktion kommt zu 100 Prozent den norddeutschen Einrichtungen des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands e.V. zugute, dem diesjährigen Partner der Aktion.

Ein besonderes Highlight ist die Versteigerung von DFB-Trikots, die von deutschen Fußballnationalspielern unterschrieben wurden. Ein Hörer von NDR 1 Welle Nord stellte die Trikots für die Aktion zur Verfügung. NDR 1 Welle Nord gibt an acht Tagen jeweils ein Shirt an den Höchstbietenden ab. Zu ersteigern gibt?s unter anderem ein von Jürgen Klinsmann signiertes EM-Trikot von 1996, als die deutsche Elf den Europameistertitel holte, ein Trikot der ?Sommermärchen-WM? aus dem Jahr 2006, auf der die gesamte Mannschaft unterschrieben hat, und ein Weltmeistertrikot aus Brasilien von 2014 mit der Unterschrift von Benedikt Höwedes. Die Versteigerung startet am Montag, 5. Dezember. Gebote können jeweils zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr unter www.NDR.de/wellenord eingereicht werden.

Darüber hinaus stellt NDR 1 Welle Nord in seinem laufenden Programm Projekte der Hospiz- und Palliativarbeit vor - wie etwa die Trauerarbeit mit Kindern, die Onlineberatung von Jugendlichen, ein Trauercafé auf Sylt und die Hospizarbeit mit Hunden. Auch in der täglichen Interview-Rubrik ?16 Uhr 16? werden Fragen rund um die Hospizarbeit thematisiert.

Das ?Schleswig-Holstein Magazin? um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen widmet sich ebenfalls täglich der NDR Benefizaktion. So zeigt es beispielsweise einen Beitrag über den ?Wünschewagen?, der schwerstkranke Menschen zu ihren letzten Wunsch-Zielen bringt, berichtet über einen Tag im Hospiz aus Sicht eines Gastes, porträtiert einen Sterbebegleiter und informiert über einen Vorbereitungslehrgang für Hospizmitarbeiter.

Für die Benefizaktion ist bei der Bank für Sozialwirtschaft ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: DE 47 251 205 100 100 100 100; BIC: BFSWDE33HAN; Empfänger: Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e. V.). Zuschauer, Hörer und Internet-Nutzer können in allen Banken und Sparkassen sowie über www.NDR.de/handinhand spenden.

Höhepunkt der NDR Benefizaktion ist der große Spendentag am Freitag, 16. Dezember. Den ganzen Tag über nehmen Prominente, NDR Moderatoren und Mitarbeiter telefonisch Spenden entgegen. Die kostenfreie Spendentelefonnummer von NDR 1 Welle Nord und dem ?Schleswig-Holstein Magazin? ist 0800 0 637 001.

Dies ist eine Pressemitteilung von

medienbuero

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

medienbuero

Christoph Kohlhöfer

Maria-Louisen-Straße 96

22301 Hamburg

c.kohlhoefer(at)medienbuero.eu

01634787694





Datum: 02.12.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432121

Anzahl Zeichen: 3132

Kontakt-Informationen:

Firma: medienbuero

Ansprechpartner: Christoph Kohlhöfer

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 72 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung