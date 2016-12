Endlich mit Rauchen aufhören.

(firmenpresse) - Was ist aus den Vorsätzen für 2016 geworden?

2017 werden Sie zu den Nichtraucher/innen gehören.

Sie wollen mit dem Rauchen aufhören? Dann befinden Sie sich in allerbester Gesellschaft: 8 Millionen der insgesamt 15 Millionen Raucher in Deutschland spielen mit dem Gedanken, das Rauchen endlich aufzugeben. Die meisten haben auch bereits einen oder mehrere erfolglose Rauchstopps hinter sich. Wenn Sie auch dazu gehören, brauchen Sie nicht zu verzagen. Nicht immer klappt es beim ersten Anlauf. Lassen Sie sich helfen, vor allem wenn es vielleicht schon mehrmals nicht geklappt hat, zum Glück gibt es auch für Sie eine professionelle Hilfe.

Das Rauchen schädlich ist, weiß jeder Raucher - und zwar nicht erst seitdem Schockbilder und Warnhinweise auf allen Zigarettenpackungen zu lesen sind. Rauchen macht krank, ist teuer und wird auch immer teurer, macht Schmutz, riecht nicht gut und nervt andere.

Dazu ist in den letzten Jahren das Ansehen von Rauchern, beiderlei Geschlechtes, stark gesunken. Auch wenn das Raucher nicht gerne hören, Trendforschern zufolge sind sie in Deutschland endgültig zu Außenseitern geworden. Es sind die Zeiten vorbei wo rauchen noch mit "Freiheit und Abenteuer" identifiziert wurde und zum guten Ton gehörte.

Der gesetzliche Nichtraucherschutz, Rauchverbote überall, grenzen die "noch Raucher/innen" vom gesellschaftlichen Leben aus. Für Raucher wird die Luft immer dünner.

Jede Menge Nachteile also, die über die Hälfte der deutschen Raucher darüber nachdenken lassen das lästige Laster doch auch endlich abzulegen.

Wer von Zigaretten einmal süchtig geworden ist, dem fällt es schwer aus eigenem Antrieb wieder aufzuhören. Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch.

Schließen Sie sich nicht vom gesellschaftlichen Leben aus. Gewinnen Sie an Gesundheit, an Vitalität und an persönlicher Freiheit.

In der Wuppertaler Praxis führt der Heilpraktiker Klaus J. Benner seine seit Jahren erfolgreiche Raucherentwöhnung - Sofort Nichtraucher - mit Akupunktur und Hypnosetherapie durch, was mehrere Medienberichte bestätigen, die auch auf den Internetseiten zu finden sind.





In unmittelbarer Nähe des Wuppertaler Wahrzeichens, der Schwebebahn, finden Sie meine Praxis. Seit 1975 praktiziere ich hier als Heilpraktiker. Die therapeutischen Schwerpunkte sind neben der Traditionellen Chinesischen Medizin die westlichen Naturheilverfahren, Psychotherapie und Umweltmedizin. Dabei ist die gesundheitliche Vorbeugung ein wesentlicher Aspekt meiner Tätigkeit. Eine umfangreiche Darstellung finden Sie auf meine Internetseiten.

