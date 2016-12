Neue Wege der Behandlung beim Kriegsenkel-Syndrom

Veränderung einmal anders gedacht

(firmenpresse) - Seit der wegweisenden Publikation von Sabine Bode ist das Phänomen der Kriegsenkel-Generation erstmalig umschrieben. Es ist die Generation, deren Eltern als Kinder die Entsetzlichkeiten des Krieges selbst unmittelbar erfahren haben.



Kontraproduktive Lebensgefühle und Ängste werden in der Beziehung der traumatisierten Eltern zu ihren Kindern im Wege der transgenerationalen Weitergabe übertragen. Die Bedürfnisse der Kinder werden z.T. durch erzieherische Vorannahmen wie „Kinder müssen funktionieren“ oder dem ausgesprochen oder unausgesprochen Vorwurf „Euch geht es ja viel besser“ nahezu negiert. Ergänzend können Tabuisierungen von bestimmten Gefühlen hinzu kommen. Durchgängig ist das Phänomen mangelnder emotionaler Unterstützung zu beobachten, einhergehend mit einer Überlagerung von permanenter Sorge seitens der Eltern.



Der so von den zumeist die zwischen 1960 und 1975 Geborenen und in den 70er und 80er Jahren Aufgewachsenen erlebte Prägungskomplex kann im individuellen Empfinden zu diffusen Gefühlen von Unsicherheit und Angst vor Nähe führen oder auch dem Unvermögen Lebens-Kontinuitäten aufrecht zu erhalten. Die Folge sind häufiger Stellenwechsel, die Gefahr der Einvernahme wegen mangelnder Abgrenzungen, sowohl im beruflichen wie im privaten Kontext, Tendenzen des sozialen Rückzugs. Die Diagnose eines Burnouts betrifft oftmals Personen mit den genannten Hintergründen.



In der Kölner Praxis von Carsten Neumärker sind nun Methoden entwickelt worden, speziell Menschen mit den beschriebenen Symptomen auf ihrem Weg in eine bessere Selbstbeziehung und zu einem vollumfänglicheren Lebensgefühl einzuhelfen. Mit den bisherige Vorgehensweisen von Strukturaufstellungen, der psychologischen Teilearbeit (Ego-State) oder den transaktionsanalytischen Ansätze konnten zwar die problematischen Gepräge beschrieben werden, nur griffen sie zu kurz, da weder die grundlegenden Identitätsthematiken noch die stark ausgeprägten Loyalitätsdilemmata genügend berücksichtigt wurden.





Die neue methodische Vorgehensweise mit dem Arbeitstitel „Altero-State-Navigation“ belässt die Klienten in ihrer Integrität und Kohärenz und splittet kurz gesagt die Kommunikation (innere wie äußere Dialoge) mit den Eltern in Kindheits- und Erwachsenen-Anteile (Altero-States). Auf diesem Wege werden die Bedürfnisüberlagerungen sichtbar, die Möglichkeiten von Abgrenzen werden klarer und die Kompetenz auf beiden Seiten können erlebbar gewürdigt werden.



Erste Klienten, die die Methode in Praxis von Carsten Neumärker kennengelernt und angewendet haben, zeigen nach wenigen Sitzungen zum Teil gravierende Veränderung in ihrem Eigenerleben. Von mehr Gelassenheit, einer verbesserte Konzentration und intensiverem Gefühlserleben sind immer wieder berichtet worden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ergebnisse weiterentwickeln und wann die Praxis-Erfahrungen in einer ersten wissenschaftlichen Studie bestätigt werden können. Eine Publikation ist für 2017 zu erwarten.







http://www.hypnotherapie-köln.de



Carsten Neumärker, Heilpraktiker (Psychotherapie)

Hypnotherapeut, Coach und Lehrtrainer

