Business 4.0: Regional informieren, global agieren

5. IT&MEDIA FUTUREcongress 2017: Regionale Messe mit Kongress fokussiert das Thema Business 4.0 am neuen Standort Frankfurt/Main

(PresseBox) - Die Digitalisierung von Prozessen bis hin zu ganzen Unternehmen ist ein Thema, das kleine wie große Unternehmen betrifft. Insbesondere mittelständische Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, gleichzeitig eröffnen sich Chancen. Der 5. IT&MEDIA FUTUREcongress 2017 bietet mit Messe und Kongress vielfältige Möglichkeiten, die Thematik zu begreifen, Chancen zu identifizieren und Kontakte zu knüpfen. Und das alles auf regionaler Ebene. Digitalisierung ist Chefsache! Interessierte Manager und IT-Fachkräfte können sich am 23. Februar 2017 über eine Vielzahl von aktuellen IT-Themen auf der Frankfurter Messe informieren. Das Leitmotto der Veranstaltung lautet ?Geschäftserfolg durch Digitalisierung - Business 4.0?. Über alle wichtigen Trendthemen wie Digitalisierung, IT-Security, Big Data, Cloud-Technologie oder Prozessoptimierung informieren IT-Spezialisten. Die erfolgreiche Messe und Kongress feiert am neuen Veranstaltungsort ihr fünfjähriges Bestehen. Rund 130 Aussteller und 35 Speaker haben sich bereits angekündigt, mehr als 3.500 Besucher werden erwartet.



Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen bietet Unternehmen eine Vielzahl von Chancen im Hinblick auf effizientere Abläufe, schlankere Organisationen sowie das Erschließen neuer Märkte mit neuen Geschäftsmodellen. Das gilt auch für mittelständische Unternehmen. Diese verfügen im Gegensatz zu großen Unternehmen jedoch meistens nicht über die Ressourcen, um sich mit der Thematik auseinander zu setzen. Sie verpassen dadurch Trends sowie Chancen und setzen sich aufgrund von immer stärkeren Cyber-Attacken Risiken aus. Der aktuelle Angriff auf die IT-Infrastruktur der Telekom ist ein warnendes Beispiel hierfür. Einen wirksamen Schutz der Unternehmens-IT kann nur etablieren, wer die Gefahren kennt!

Da die IT längst ein Management-Thema ist, sollten sich nicht nur Fachkräfte, sondern auch Betriebs- und Unternehmensleiter mit diesen Themen befassen. Der einfachste, zeitsparendste und effektivste Weg hierfür ist der Besuch des 5. IT&MEDIA FUTUREcongress am 23. Februar 2017. Nach vier Veranstaltungsjahren und beachtlichen Wachstumsraten in Darmstadt zieht der IT&MEDIA FUTUREcongress nun nach Frankfurt/Main. Das Messegelände der Rhein-Main-Metropole mit hervorragender Infrastruktur bietet den richtigen Rahmen für das fünfjährige Jubiläum der Messe mit angeschlossenem Kongress und eröffnet neues Wachstumspotenzial. Rund 130 Aussteller und 35 Speaker haben sich bereits angekündigt. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 3.500 Besucher, die ein informativer Mix aus Messe, Kongress, Keynotes, Best-Practice-Lösungen und Workshops erwartet. Auch das Networking wird nicht zu kurz kommen. Besuchern und Teilnehmern bietet der IT&MEDIA FUTUREcongress die Chance, wichtige regionale Kontakte zu schließen.



Regionale Messe mit globalen Themen

Mit ihrer regionalen Ausrichtung führt die Kongressmesse Entscheider aus Wirtschaft und Industrie mit IT-Spezialisten zusammen. Besucher erhalten an einem Tag an einem Ort Informationen, die ihnen gleichzeitig den aktuellen Stand der Informationstechnologie für mittelständische Unternehmen sowie Chancen und Risiken der Digitalisierung eröffnet. Sie können die Themen ihrer individuellen Digitalisierungsagenda mit Experten besprechen und Lösungen diskutieren.

Der Kongress ist in vier Themenbereiche gegliedert: 1. Online-Marketing und Vertrieb, 2. Prozessoptimierung und Kommunikation, 3. Neue Arbeitswelten HR, Future-Thinking und 4. Cyber-Security und Datenschutz. Hier informieren Experten zu aktuellen IT-Themen.

Als Keynote-Speaker konnte der Veranstalter Michael Mattis, Geschäftsführer der AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG, vier namhafte Experten gewinnen: Dr. Thomas Endres, Vorsitzender des Präsidiums und Vorstand von VOICE ? Bundesverband der IT-Anwender e.V. und Mitglied im Board of Directors der European CIO Association, wird über die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft referieren. Endres gilt als ausgewiesener Experte im Innovations- und Prozessmanagement.

Dem Thema Cyber-Security wird sich Alexander Dörsam widmen. Der IT-Spezialist berichtet über den Cyber-War und verrät, wie Angreifer in gesicherte digitale Systeme eindringen, Kommunikation abhören und gefälschte Indizien oder Schadsoftware sogar auf verschlüsselte Systeme injizieren.

Der Querdenker, Zukunftsstratege und Autor Achim Wiedemann wird sich in seiner Keynote mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Menschen und Unternehmen beschäftigen. Der Berater Wolf Hirschmann wird als weiterer Keynote-Speaker dem Auditorium erklären, wie Megatrends und Digitalisierung Geschäftsmodelle verändern und sich daraus Chancen realisieren lassen.



AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG ist Veranstalter der IT&Media. Das Unternehmen erstellt als Verlag auch seit Jahren das IT-Buch Rhein Main Neckar, in dem mittlerweile ca. 280 IT-Unternehmen aufgeführt sind. AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG ist ausschließlich im B-to-B Markt tätig und berät Kunden im Bereich Vertrieb und Marketing umfänglich über alle Prozesse bis hin zur Ausführung der geplanten Maßnahmen, inkl. Organisation und Durchführung. Ein spezieller Fokus liegt hier auf der IT-Branche und der Investitionsgüterindustrie. Top-News aus der Region und den Firmen aus dem IT-Buch Rhein Main Neckar finden Sie auch unter www.twitter.com/itbuch oder unter www.facebook.com/itbuch





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

