Baustein des Lebens

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Der menschliche Organismus kann ohne Zink nicht arbeiten, da es alle Vorgänge kontrolliert, die mit dem Wachstum von Zellen und Gewebe zusammenhängen. Der Kompakt-Ratgeber zeigt, wann Zink benötigt wird, wie der Körper es verwertet, wie sich ein Mangel auswirkt und was dagegen zu tun ist.Unerlässlich für Wohlbefinden und Schönheit

Zink ist mit 1,4 bis 2,3 Gramm Anteil am Körpergewicht eines der am höchsten konzentrierten Spurenelemente im Organismus. Diese verbinden sich mit Enzymen, Vitaminen, Eiweißstoffen oder Fettsäuren und sorgen für die notwendigen Voraussetzungen, sodass lebenswichtige Vorgänge überhaupt erst in Gang kommen können. Sie verstärken oder schwächen chemische Reaktionen und regulieren dadurch unseren Stoffwechsel.

Die Medizinjournalistin und Ratgeberautorin Petra Neumayer beschäftigt sich in ihrem neuen Buch mit diesem wesentlichen Baustein des Lebens und erklärt, wie Zink bei den vielfältigsten Körperfunktionen mitwirkt, welche Tagesdosis unser Organismus benötigt und wie Mangelzustände behoben werden können.

Ein lebenswichtiges Spurenelement

Zink ist Bestandteil des Zellgerüsts jeder Körperzelle und verleiht dieser Stabilität und Festigkeit. Besonders hohe Zinkkonzentrationen sind in Muskulatur, Knochen, Leber, Haut, Augen und den Keimdrüsen zu finden. Es aktiviert das Immunsystem, fängt freie Radikale im Körper ab, ist für Fortpflanzung und Fruchtbarkeit von immenser Wichtigkeit und hat sogar für die Gehirnfunktion eine große Bedeutung. Darüber hinaus schenkt es eine reine Haut, schöne Haare sowie feste Fingernägel und wirkt sich sogar stimmungsaufhellend aus. Von entscheidender Bedeutung ist Zink auch für die Sehkraft. Ohne Zink kann ein für den Vitamin-A-Stoffwechsel notwendiges Enzym nicht arbeiten, was zum Erblinden führen würde.

Ein weiterer Bereich, in dem Zink eine große Rolle spielt, ist die Zellteilung. Das Spurenelement kontrolliert alle Vorgänge, die mit dem Wachstum von Zellen und Gewebe zusammenhängen. Deshalb ist eine ausreichende Zinkversorgung vor allem während der Schwangerschaft und Stillzeit, für das heranwachsende Kind und für ältere Menschen wichtig. Denn Zink spielt gerade im Alter eine große Rolle, damit wichtige Körperfunktionen so gut wie möglich unterstützt werden können: zum Beispiel in Sachen Augenlicht, Gedächtnisleistung und Wundheilung.

Die optimale Versorgung

Je nach seelischer und körperlicher Verfassung sowie dem individuellen Lebensalter variiert die benötigte Zinkmenge. Der empfohlene Tagesbedarf von Nahrungszink liegt bei zwölf bis 15 Milligramm. Männer sollten sich im oberen Bereich der empfohlenen Zinkaufnahme bewegen, Frauen benötigen etwas weniger. Kinder und Jugendliche brauchen im Verhältnis zu ihrer Körpergröße und ihrem Gewicht mehr Zink als Erwachsene.

Zink kann nicht im Körper gespeichert werden und muss dennoch Tag für Tag jeder Körperzelle zur Verfügung stehen. Ausreichend Zink kann dem Körper also nur durch die Nahrungsaufnahme oder in Form von Zinkpräparaten zugeführt werden. In fast allen Lebensmitteln ist Zink enthalten, allerdings in unterschiedlich hohen Konzentrationen. Dabei kann der Körper das an tierisches Eiweiß gebundene Zink besser aufnehmen als das Zink der Pflanzen. Veganer, die neben Fleisch auf Milch- und Käseprodukte sowie Fisch verzichten, sollten ein besonderes Augenmerk auf die Zinkversorgung haben: ?Mit einer täglich auf Gesundheit ausgerichteten Ernährungsweise aus Mischkost sind Sie sicherlich bestens beraten, um die tägliche Zinkversorgung langfristig zu garantieren?, rät die Autorin daher.

Buch-Tipp:

Petra Neumayer: Multitalent Zink. Gesund, schön und ausgeglichen mit dem lebenswichtigen Spurenelement. Kompakt-Ratgeber, Mankau Verlag, 1. Aufl. November 2016, Klappenbroschur, 11,5 x 16,5 cm, farbig, 127 S., 7,99 Euro (D) / 8,20 Euro (A), ISBN 978-3-86374-317-8.

Link-Empfehlungen:

Mehr Informationen zum Kompakt-Ratgeber "Multitalent Zink"

Zur Leseprobe im PDF-Format

Mehr zur Autorin Petra Neumayer

Zum Internetforum mit Petra Neumayer

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Mankau Verlag GmbH.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/wf6ns4

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/gesundheit/baustein-des-lebens-73749





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/gesundheit/baustein-des-lebens-73749



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unter dem Motto "Bücher, die den Horizont erweitern" veröffentlicht der im Jahr 2004gegründete Mankau Verlag rund 20 Neuerscheinungen pro Jahr. Schwerpunkte des Verlagsprogramms sind Ratgeber aus den Bereichen Gesundheit, Heilung und Lebenshilfe.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Mankau Verlag GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Mankau Verlag GmbH

Juliane Hordenbach

Reschstraße 2

82418 Murnau

kontakt(at)mankau-verlag.de

++49 (0) 88 41 / 62 77 69-0

http://shortpr.com/wf6ns4



Datum: 02.12.2016 - 18:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1432133

Anzahl Zeichen: 5462

Kontakt-Informationen:

Firma: Mankau Verlag GmbH

Ansprechpartner: Juliane Hordenbach

Stadt: Murnau

Telefon: ++49 (0) 88 41 / 62 77 69-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung