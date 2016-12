WAZ: Handelsbosse in der Pflicht

- Kommentar von Frank Meßing

zu Kaiser's Tengelmann

(ots) - Jubelschreie waren gestern aus den Supermärkten von

Kaiser's Tengelmann nicht zu vernehmen. Zu oft wurden die Mitarbeiter

nach vermeintlichen Durchbrüchen doch wieder enttäuscht. Durchatmen

können die 15.600 Beschäftigten und ihre Familien nun aber sehr wohl.

Es müsste mit dem Teufel zugehen, dass die so mühsam erkämpfte

Einigung zwischen Edeka und Rewe am Ende doch noch Risse bekommt.



Wirtschaftsminister Gabriel und Verdi-Chef haben die drei zutiefst

zerstrittenen Handelsbosse Mosa, Caparros und Haub an die kurze Leine

genommen und den Basta-Kanzler Schröder als Verstärkung angefordert.

Höher können Politik und Gewerkschaften kaum pokern. Am Ende haben

sich die drei Konzernchefs - zähneknirschend - in die Pflicht nehmen

lassen.



Kurz vor Weihnachten senden alle Beteiligten ein positives Signal:

In diesem hart umkämpften deutschen Lebensmittelhandel geht es nicht

nur um niedrige Preise und Standortvorteile, sondern auch um

Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten für Millionen Verbraucher und

Kompromissfähigkeit. Die Lehre aus dem Fall Kaiser's kann nur heißen:

Wirtschaft darf soziale Ausgewogenheit nie aus den Augen verlieren.







