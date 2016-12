NDR Rundfunkrat stimmt Wirtschaftsplan 2017 zu

(ots) - Der NDR Rundfunkrat hat am 2. Dezember in Hamburg

dem Wirtschaftsplan 2017 des NDR zugestimmt. Eine Woche zuvor hatte

bereits der Verwaltungsrat grünes Licht gegeben. Der Haushalt für den

Vier-Länder-Sender sieht im kommenden Jahr Aufwendungen in Höhe von

1,2 Mrd. Euro vor. Ihnen stehen erwartete Erträge im Umfang von rund

1,1 Mrd. Euro gegenüber. Handelsrechtlich ergibt sich für 2017 ein

Fehlbetrag von 103 Mio. Euro, der jedoch vollständig aus dem

Eigenkapital gedeckt ist. Dazu trägt die in den Jahren 2013 bis 2016

angesparte Beitragsrücklage wesentlich bei. Unter Einrechnung der

kompletten Beitragsrücklage und ohne die bilanziellen

Mehraufwendungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz

(BilMoG), die nicht in die Rundfunkbeitragsbemessung durch die KEF

eingeflossen sind, rechnet der NDR in seinem operativen Haushalt für

2017 mit einem Überschuss in Höhe von 124 Mio. Euro. Einen Teil der

2017 geplanten Erträge wird der NDR einer neuen Rücklage für

Beitragsmehrerträge zuführen und bis Ende 2020 nicht zur Deckung

seiner Aufwendungen verwenden. Damit setzt der NDR eine entsprechende

Vorgabe der Länder-Ministerpräsidentenkonferenz um. In die neue

Rücklage fließen 2017 rund 17 Mio. Euro.



Wofür der NDR im kommenden Jahr seine Mittel einsetzen will, ist

detailliert im Wirtschaftsplan 2017 dargelegt. Nach sechs Jahren ohne

Steigerung sehen die Programmetats zum ersten Mal wieder einen

Inflationsausgleich vor, wichtig u. a. für die Produzenten etwa in

den Genres Fiktion, Unterhaltung und Dokumentation, aber auch für die

freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus den Programmetats

bezahlt werden. Daneben ermöglicht der Wirtschaftsplan für das

kommende Jahr die Fortsetzung des konsequenten Ausbaus der digitalen

Verbreitungstechniken DAB+ und DVB-T2.



Bei der Personalentwicklung setzt der NDR seine bereits in den



90-er Jahren begonnenen Anstrengungen zur Reduzierung seiner

Fixkosten fort und verringert die Zahl der Planstellen weiter: 2017

werden 6,5 Stellen sozialverträglich abgebaut. Damit wird es im

Norddeutschen Rundfunk Ende 2017 noch 3401 Planstellen geben. Zum

Vergleich: 1994, zu Beginn des Absenkungsprozesses, waren es im NDR

4077 Planstellen gewesen.



Lutz Marmor, NDR Intendant: "Nach mehreren Jahren notwendiger

Etatkürzungen sieht der Haushaltsplan für das kommende Jahr einen

Ausgleich für erwartete Kostensteigerungen vor. Durch sparsames

Wirtschaften und durch Umschichtungen innerhalb des Etats schafft

sich der NDR auch für 2017 den nötigen finanziellen Spielraum. Unser

Publikum darf sich auf bewährte, aber auch neue Programmangebote des

NDR freuen."



Ursula Thümler, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "Der Rundfunkrat

hat den Wirtschaftsplan 2017 eingehend beraten und geprüft. Das

Gremium ist zu der Überzeugung gelangt, dass der NDR für die nun

beginnende vierjährige Beitragsperiode eine solide Planung vorgelegt

hat. Quintessenz ist: Die Menschen im Norden können sich darauf

verlassen, vom NDR für ihren Rundfunkbeitrag weiterhin informative,

unterhaltsame und kulturell hochwertige Programmangebote zu

bekommen."



Zum Hintergrund: Die Erträge aus dem Rundfunkbeitrag bilden nach

wie vor die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle des NDR. Im Oktober

2016 hatten die Länder-Regierungschefs entschieden, den monatlichen

Rundfunkbeitrag auch ab 2017 in der derzeitigen Höhe von 17,50 Euro

beizubehalten. Die von der Kommission zur Ermittlung des

Finanzbedarfs (KEF) festgestellten Beitragsmehrerträge, die ab 2017

zufließen, wird der NDR in eine Rücklage einstellen und für die

Beitragsperiode 2021 bis 2024 zurücklegen. Im Gegenzug hat der NDR

berücksichtigt, dass er nach den Vorgaben der KEF über die in den

Jahren 2013 bis 2016 angesparte Beitragsrücklage ab 2017 zur Deckung

seiner Aufwendungen verfügen darf. Der NDR verwendet damit in den

kommenden vier Jahren genau die Erträge, die ihm die KEF zugestanden

hat.



2. Dezember 2016







