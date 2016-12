NDR Rundfunkrat befasst sich mit "Anne Will" Sendung vom 6. November

(ots) - Der NDR Rundfunkrat hat sich in seiner Sitzung am

2. Dezember mit der Sendung "Anne Will" vom 6. November befasst. Die

Sendung trug den Titel "Mein Leben für Allah - Warum radikalisieren

sich immer mehr junge Menschen?". Für Diskussionen hatte danach der

Auftritt von Nora Illi gesorgt, die sich für den sogenannten

Islamischen Zentralrat der Schweiz (IZRS) engagiert. Zuschauerinnen

und Zuschauer kritisierten in Zuschriften und Beschwerden die

Teilnahme einer Frau mit Gesichtsschleier sowie ihre

radikalislamischen Aussagen. Der Rundfunkrat des NDR, der die Sendung

"Anne Will" federführend vom NDR ins Erste einbringt, hat dazu den

folgenden Beschluss gefasst:



"Nach ausführlicher Diskussion unter Beteiligung von Frau Will

beschließt der Rundfunkrat, dass die Sendung 'Anne Will' vom

06.11.2016 mit dem Thema 'Mein Leben für Allah - Warum radikalisieren

sich immer mehr junge Menschen?' nicht gegen die Grundsätze der

Programmgestaltung des NDR Staatsvertrages verstoßen hat.



Der Rundfunkrat weist die als Anlage zum Tagesordnungspunkt 9.1

der Sitzung vom 02.12.2016 eingegangenen Beschwerden zur Sendung

zurück, soweit sie einen Verstoß gegen den NDR Staatsvertrag geltend

machen.



Dessen ungeachtet hat der Rundfunkrat in seiner Diskussion die

Gästeauswahl in der Person von Frau Nora Illi in der Sendung deutlich

kritisiert. Den von Frau Illi vertretenen extremen Positionen und

auch einer Vollverschleierung hätte in der Gesprächssendung kein

Forum gegeben werden müssen.



Der Rundfunkrat stimmt der nachträglichen Bewertung des NDR zu,

dass eine deutlichere Einordnung des Vereins 'Islamischer Zentralrat

Schweiz' erforderlich gewesen wäre."



Ursula Thümler, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats, begrüßte im

Namen des Gremiums, dass sich Anne Will selbst für ein Gespräch in

der Sitzung zur Verfügung gestellt hat. Die Rundfunkratsvorsitzende



wies ferner darauf hin, dass das Thema von "Anne Will" am 6. November

im Zusammenhang mit dem vorausgegangenen "Tatort: Borowski und das

verlorene Mädchen" gesehen werden müsse, der das Schicksal einer

radikalisierten Konvertitin erzählt.



2. Dezember 2016







