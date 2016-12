Aleppo: Zahlreiche Kinder werden beim Fluchtversuch getötet /

Save the Children fordert sichere Korridore aus der Stadt

(ots) - Save the Children fordert dringend die Einrichtung

sicherer Korridore für Familien, die den umkämpften Ostteil Aleppos

verlassen möchten. In den vergangenen Tagen wurden mindestens 70

Menschen bei Fluchtversuchen getötet, darunter auch viele Kinder.



Unsere Partnerorganisationen berichten, dass die Situation für die

Menschen in der belagerten Stadt völlig verzweifelt ist. Sie sprechen

von unaufhörlichen Bombenangriffen und von immer mehr Familien, denen

nichts anderes bleibt als zu fliehen und die nirgends Schutz finden.

Essen und Treibstoff sind kaum noch vorhanden. Kinder sind in dem

Schlachtfeld schlimmsten Gefahren schutzlos ausgeliefert und viele

verlieren im Chaos ihre Eltern.



Save the Children fordert alle Konfliktparteien dazu auf,

unverzüglich eine 72-stündige Waffenruhe zu beschließen und sichere

Fluchtrouten einzurichten. Die freiwillige Nutzung der Korridore soll

von der UN und dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes

überwacht werden. Zudem muss dringend Humanitäre Hilfe für die

verbleibenden Menschen zugelassen werden. "Schon seit fast fünf

Monaten wird der internationalen Hilfe der Weg in die Stadt

verwehrt", betont Sonia Khush, Direktorin von Save the Children

Syrien. "Die grausamen Angriffe auf Zivilisten und zivile

Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen müssen beendet werden."



Englischsprachige Interview-Partner in der Region stehen zur

Verfügung.







