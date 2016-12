Zukunftstarifvertrag für Karstadt Warenhaus

(ots) -



- Karstadt erzielt tarifvertragliche Lösung mit ver.di

- Einigung enthält Standort- und Beschäftigungssicherung

- Entgeltsteigerungen geknüpft an wirtschaftliche Entwicklung von

Karstadt

- Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld zum Teil als

Warengutschein

- Verzicht der Eigentümer auf Lizenz-/Dividendenzahlung



Karstadt konnte ausgehend vom Erfolg der intensiven Modernisierung

der letzten zwei Geschäftsjahre jetzt eine tarifliche Einigung mit

der Gewerkschaft ver.di erzielen. Bestandteile der Einigung sind

unter anderem eine langjährige Standort- und Beschäftigungssicherung,

Modalitäten für die Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld auch in

Verbindung mit einem Karstadt-Warengutschein sowie Regelungen zu

künftigen Entgeltsteigerungen. Ziel der Vereinbarung ist die

vollständige Rückkehr in die Tarifbindung spätestens im Jahre 2021.

Bis dahin verzichten die Eigentümer auch weiterhin auf Lizenz- und

Dividendenzahlungen.



Miguel Müllenbach, Arbeitsdirektor und CFO von Karstadt: "Mit

dieser Einigung können wir uns jetzt noch stärker auf die Zukunft von

Karstadt konzentrieren. Wichtig ist, dass nun sowohl Klarheit für

unsere Mitarbeiter über unseren Tarifweg besteht, als auch diese

Vereinbarung auf tariflicher Ebene die wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit von Karstadt berücksichtigt. Erstmalig werden

Entgeltsteigerungen von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig

gemacht. Außerdem haben wir eine konstruktive Basis für weitere

Gespräche mit ver.di über die Modernisierung der Entgeltstrukturen

für unsere Warenhäuser geschaffen."







