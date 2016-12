WAZ: Stiefkind Grundschule

- Kommentar von Matthias Korfmann

zum Lehrermangel an Grundschulen

(ots) - Der Verband VBE ist nicht die größte

Lehrergewerkschaft im Land, aber mit Sicherheit die lauteste. Gerade

prangerte er Gewalt gegen Lehrer an, davor das Chaos bei der

Umsetzung der Inklusion, nun geht es um Lehrermangel an Grundschulen.

Für das Schulministerium ist das unangenehm. Der Verband setzt ihm

zuweilen mehr zu als CDU und FDP.



Seit Monaten können also viele Grundschul-Lehrerstellen nicht

besetzt werden. Ein Ende dieser Misere ist im Moment nicht in Sicht.

Die Landesregierung sagt bei diesen Gelegenheiten stets, dass sie so

viele Neueinstellungen ermöglicht hat wie keine Regierung vor ihr.

Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit.



Tatsächlich müssen alle Schulen viele zusätzliche Aufgaben

bewältigen. So sollen sie Flüchtlingskinder integrieren, den

gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern

organisieren und dafür sorgen, dass die Kinder gut mit modernen

Medien umgehen können. Dafür ist auch viel mehr Personal nötig.



Leider wird immer gerade nur so viel getan, dass die Situation

nicht außer Kontrolle gerät. Schule funktioniert noch, aber nur mit

viel Improvisation. Aber das reicht nicht!







