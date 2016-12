Südwest Presse: Kommentar zum Kabinett von Donald Trump

(ots) - Niemand sollte sich wundern, wenn ein Kandidat, der

mit unkonventionellen und oft anstößigen Methoden eine Wahl gewinnt,

auf Kurs bleibt. So gesehen kann unter Donald Trump die Aufstellung

eines Kabinetts kein gewöhnlicher politischer Prozess sein. Seine

häufigen Tweets und das Gerangel um den Job des Außenministers

erwecken den Eindruck, man wohne einer Seifenoper bei. Einerseits

umwirbt Trump Mitt Romney, der ihn noch vor wenigen Monaten als

Betrüger und Hochstapler beschimpfte. Andererseits zieht seine

Kommunikationschefin gegen Romney vom Leder und scheint Trump in den

Rücken zu fallen. Ist das alles inszeniert, um Romney zu demütigen?

Bei Trump, der mit seinen bisherigen Ernennungen Loyalisten belohnt

hat, ist leider alles möglich. Genau das aber stimmt nachdenklich.

Der Mann, der in sieben Wochen das höchste Amt im Land übernehmen

wird, betreibt den Übergang so, als handele es sich um eine jener

Reality-Shows, mit denen er bekannt wurde. Wird er die

Regierungsgeschäfte ebenso führen? Womöglich können seine Kinder, auf

die er offenbar hört, noch auf ihn einwirken.







