Pershing Gold unterzeichnet unverbindliche Zusage für Kreditfazilität in Höhe von 20 Mio. USD



(firmenpresse) -

Pershing Gold unterzeichnet unverbindliche Zusage für Kreditfazilität in Höhe von 20 Mio. USD



LAKEWOOD (Colorado), 1. Dezember 2016. Pershing Gold Corporation (NASDAQ: PGLC; TSX: PGLC; FWB: 7PG1) (Pershing Gold oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=296460 ), der aufstrebende Goldproduzent aus Nevada, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Konditionenzusage (Term Sheet) mit Sprott Resources Lending (Sprott) zur Vergabe einer Kreditfazilität in Höhe von bis zu 20 Mio. USD (die Fazilität) unterzeichnet hat.



Die Inanspruchnahme der Fazilität durch das Unternehmen unterliegt der Verhandlung und Ausführung endgültiger Vereinbarungen, der Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung durch Sprott und der Erfüllung anderer gebräuchlicher Abschlussbedingungen. Nach Abschluss könnte dann die Fazilität in einem Zeitraum von fünf Monaten nach dem Abschlussdatum dreimal in Anspruch genommen werden. Als eine Voraussetzung für jede dieser Inanspruchnahmen müsste das Unternehmen eine Aktienfinanzierung durchführen, die nicht geringer ist als der in Anspruch genommene Betrag. Die gemäß der Fazilität in Anspruch genommenen Beträge werden durch ein Pfandrecht auf die Mine Relief Canyon und die Aufbereitungsanlagen gesichert sein und einen Zinssatz von 9 % pro Jahr haben. Die in Anspruch genommenen Beträge werden in drei Jahren nach dem Datum der Inanspruchnahme fällig. Die monatlichen Tilgungszahlungen beginnen je nachdem was früher eintritt am 30. Juni 2018 oder nach Erreichen der kommerziellen Produktion in der Mine Relief Canyon.



Die Erlöse der Fazilität werden zur Weiterentwicklung des Projekts Relief Canyon bis hin zur Produktion verwendet. Es gibt keine Garantie, dass endgültige Vereinbarungen hinsichtlich der Fazilität abgeschlossen werden oder dass irgendein Betrag gemäß der Fazilität in Anspruch genommen wird.





Über Pershing Gold Corporation

Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent, dessen Hauptprojekt die Mine Relief Canyon in Pershing County, Nevada, ist. Relief Canyon besteht aus drei historischen Tagebauminen und einer modernen, vollständig genehmigten und errichteten Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen.



Pershing Golds Grundbesitz umfasst rund 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon und das Land um die Mine herum. Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die Lagerstätte des Bergbaubetriebs Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen.



Die Aktien von Pershing Gold werden im NASDAQ Global Market und an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol PGLC sowie an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 7PG1 gehandelt.



Rechtlicher Hinweis und Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Safe-Harbor-Definitionen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich Aussagen hinsichtlich der Konditionen der erwarteten Kreditfazilität, der Verwendung der Erlöse und der Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Produktion auf Relief Canyon. Obwohl die Unternehmensleitung glaubt, dass solche zukunftsgerichtete Aussagen angemessen sind, kann sie nicht garantieren, dass solche Erwartungen zutreffend sind oder sein werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens erheblich davon unterscheiden. Potenzielle Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem die Interpretationen oder Neuinterpretationen der geologischen Information oder ungünstige Explorationsergebnisse; die Unfähigkeit Genehmigungen für zukünftige Explorationsaktivitäten zu erhalten; die Entwicklung oder Produktion; die allgemeine Wirtschaftslage und Bedingungen, die sich auf die Branchen auswirken, in denen das Unternehmen tätig ist; die Ungewissheit behördlicher Anforderungen und Genehmigungen; und die Schwankungen der Mineral- und Rohstoffpreise. Weitere Informationen hinsichtlich der Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, finden Sie in den Veröffentlichungen des Unternehmens mit der SEC, einschließlich des Jahresberichtes in Form 10-K für das am 31. Dezember 2015 zu Ende gegangene Geschäftsjahr. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, in dieser Pressemitteilung enthaltene oder darauf Bezug nehmende Informationen zu aktualisieren.



Kontakt Information

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Stephen Alfers, Executive Chairman, President and CEO

Jack Perkins, Vice President, Investor Relations

Tel.: 720.974.7254

investors(at)pershinggold.com

www.PershingGold.com



In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info(at)resource-capital.ch

www.resource-capital.ch



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!





Dies ist eine Pressemitteilung von

Pershing Gold Corporation

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent aus Nevada, der auf gutem Wege ist, die Mine Relief Canyon wieder zu öffnen, die drei Tagebauminen und eine moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage beinhaltet. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, um die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wiederaufzunehmen.





Datum: 02.12.2016 - 19:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1432158

Anzahl Zeichen: 6462

Kontakt-Informationen:

Firma: Pershing Gold Corporation

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung