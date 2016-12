Die 3-seitigen Kaminbausätze von Camina - eine Erfolgsgeschichte

Die Modelle der Camina-S Baureihe gehören seit Jahren zu den am meisten verkauften Kaminbausätzen bundesweit.

Camina S13, Camina S14 und Camina S15 Bausatz

(firmenpresse) - Die 3-seitig verglasten Modelle Camina S13, Camina S14 und Camina S15 gehören seit Jahren zu den am meisten verkauften Kaminbausätzen überhaupt. Das hat viele gute Gründe:



Qualität: Als Basis dienen den Camina-Anlagen hochwertige Kamineinsätze von Schmid. Erstklassige Verarbeitung und langlebige Konstruktionen mit Gusskuppel und stabilem Korpus sichern dem Nutzer über Jahrzehnte ungetrübtes Heizvergnügen. Die Wärmebetonoberflächen der Verkleidungen wurden über die Jahre ebenfalls immer weiter verbessert und erreichen ein beeindruckendes Maß an Speicherfähigkeit und optischer Eleganz. Sämtliche Camina Bausätze überzeugen darüber hinaus mit passgenauen Bauteilen und durchdachten Details, wie z.B. den hochschiebbaren Türen, die sich zum Reinigen einfach sperren und aufklappen lassen. Auch die Argumentation einiger Ofenbauer, bei den Kaminbausätzen handele es sich ja gar nicht um „richtige“ Kamine, entbehrt bei genauer Betrachtung jeglicher Grundlage. Ganz im Gegenteil dürfte gerade in Sachen Haltbarkeit und angenehmer Wärneabgabe der gut durchdachte und vielfach bewährte Kaminbausatz eines Markenherstellers die eindeutig bessere Wahl sein.



Vielseitigkeit: Bis heute bietet kein anderer namhafter Hersteller 3-seitig verglaste Kamine in einer solchen Vielfalt an. Sämtliche Camina mit Panoramaverglasung sind mit oder ohne Bankplatte aus Naturstein lieferbar. Die Qualität und Verarbeitung der Natursteine steht einer hochwertigen Steinmetz-Arbeit in nichts nach. Die Auswahl hält für jeden Geschmack etwas bereit. Vom schwarzen "Nero" in matt oder glänzend über den Sandstein "Sabbia" mit seiner individuellen Aderung bis hin zu den besonders eleganten Ausführungen "Marone" oder „Mocca Creme“ findet hier jeder seinen Favoriten. Wer es ohne Naturstein mag, findet mit der "Einfassung Designbeton" eine Alternative, die es so ebenfalls nirgendwo anders gibt. Besonders in Verbindung mit weiß gestrichenem Korpus wirkt die Variante Designbeton einzigartig und ausgesprochen edel. Und für die Freunde des puristischen Designs hält Camina die Standardvarianten von S13, S14 und S15 bereit, die sich durchweg in zurückhaltendem Betongrau präsentieren und auf Wunsch natürlich auch verputzt werden können.





Montage: Die Montagefreundlichkeit der Camina Bausätze haben sich zwischenzeitlich viele andere Hersteller zum Vorbild gemacht. Selbst Hobby-Heimwerker kommen mit einem Bausatz von Camina in der Regel klar und schaffen den Aufbau innerhalb eines Tages. Es ist kein Spezialwerkzeug erforderlich und es muss auch nicht mit Mörtel etc. gearbeitet werden. Sämtliche Montageschritte sind in den Aufbauanleitungen gut erklärt und mit Bildern versehen. Lediglich Dämmung und Verrohrung gehören nicht zum Lieferumfang der Bausätze und müssen entsprechend den baulichen Gegebenheiten individuell erstellt werden. Die Montage der integrierten Tragrahmensysteme wurde über die Jahre weiter vereinfacht und gelingt nun spielend. Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Montage ist die verstellbare Gusskuppel aller verbauten Kamineinsätze. Über mehrere "Gelenke" lässt sich der Rauchrohrabgang perfekt an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Von senkrecht über waagerecht bis schräg in jedem erdenklichen Winkel können die allermeisten Bausituationen abgedeckt werden.



Preise: Zur Beliebtheit der Camina Speicherkamine trägt nicht zuletzt auch das überragende Preis- Leistungsverhältnis bei. Das wird besonders bei den 3-seitig verglasten Modellen S13, S14 und S15 deutlich. Handwerklich erstellte Panoramakamine sind in ansprechender Qualität mehrere Tausend Euro teurer, ohne dafür nennenswerte Vorteile an anderer Stelle zu bieten. Hier überzeugen insbesondere die Modelle mit Naturstein-Bankplatte bzw. Feuertisch. Wer einen 3-seitigen Speicherkamin von Camina in Eigenleistung montiert, spart gegenüber einem klassisch gebauten Kamin ähnlicher Qualität mindestens 4.000 Euro. Bei den Modellen mit Naturstein-Bankplatte ist die Differenz sogar noch größer.



Kauf: Sogar der Kauf einer Camina-Anlage gestaltet sich äußerst einfach. So werden Camina S13, S14 und S15 über verschiedene Internet-Shops teilweise deutlich unter der UVP des Herstellers angeboten. Als besonders empfehlenswert hat sich hier in den letzten Jahren die Geräte-Börse hervorgetan, die nicht nur mit günstigsten Angeboten überzeugt, sondern jeden Camina S13, S14 oder S15 auch mit eigenem Lieferservice "OFEN-TAXI" zum Kunden bringt. Damit erhält der Kunde nicht nur einen fachgerecht transportierten Kaminbausatz, sondern auch eine vorbildliche Übergabe mit gemeinsamer Sichtkontrolle und eine persönliche Einweisung in die wichtigsten Montageschritte. Außerdem lässt sich über die Geräte-Börse eine sehr empfehlenswerte und kostengünstige Beratung im Vorfeld buchen, wenn man auf der ganz sicheren Seite sein und vor der Bestellung geklärt haben möchte, ob der Wunschkamin zu den örtlichen Gegebenheiten passt und man sich die Montage auch zutrauen sollte. Außerdem kann damit benötigtes Zubehör individuell zusammengestellt und mitgeliert werden, was spätere Nachlieferungen und Verzögerungen vermeidet.



Fazit: Hochwertige Kaminbausätze von Camina stellen eine äußerst clevere Alterative zum klassischen „Handwerker-Kamin“ dar und bieten Heizvergnügen auf höchstem Niveau ohne das Budget des Bauherrn über Gebühr zu belasten. Die Erfolgsgeschichte dürfte also weitergehen…"





Seit 1993 im Herzen des Bayerischen Waldes dem Thema Ofenbau verbunden, stand von Beginn an das Streben nach optimalem Service und maßgeschneiderten, qualitativ hochwertigen Ofenlösungen.

Hopp Kachelofendesign GmbH

Hopp Kachelofendesign GmbH

Steffen Hopp

Berghangstrasse 11

93455 Traitsching



Telefon: +49 (0) 99 74 - 90 29 44

Fax: +49 (0) 99 74 - 90 28 30

Mobil: +49 (0) 15 25 - 4 02 52 73

eMail: info(at)kachelofendesign-hopp.de

Webagentur Dortmund

Tom Schmitz

Nauenstraße 11

44309 Dortmund



Tel.: +49(0)231-252238

eMail: info(at)webagentur-dortmund.de

Kommentare zur Pressemitteilung