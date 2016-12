Lausitzer Rundschau: Schöne Bescherung



Jobs bei Kaiser's Tengelmann gerettet

(ots) - Vielleicht hat sich Sigmar Gabriel am Freitag ein

bisschen wie Gerhard Schröder gefühlt. Im Jahr 1999 war der damalige

SPD-Kanzler von den Mitarbeitern des Baukonzerns Philipp Holzmann für

seinen persönlichen Einsatz zur Rettung des maroden Unternehmens

gefeiert worden. Auch die Beschäftigten der angeschlagenen

Supermarktkette Kaiser's Tengelmann dürften Gabriel jetzt dankbar

sein. Denn mit der Einigung von Edeka und Rewe über die Aufteilung

der Filialen des vormaligen Konkurrenten ist die Kuh in diesem Drama

wohl endgültig vom Eis. Immerhin 15 000 Mitarbeiter können aufatmen.

Und das kurz vor Weihnachten. Zweifellos eine schöne Bescherung und

eine gute Geschichte. Wer sich auf ihren Anfang besinnt, wird

allerdings erkennen, dass Gabriel dicht vor einem Debakel stand. Das

Bundeskartellamt hatte den Komplettverkauf an Edeka untersagt.

Gabriel überstimmte das Votum mit einer Ministererlaubnis, die dann

auf Betreiben Rewes juristisch zu Fall gebracht wurde. Kein Wunder,

dass sich die Fronten deshalb immer stärker verhärteten. Nun ist eine

Lösung gefunden worden, die man auch von Anfang an hätte haben

können. Für die Verbraucher jedenfalls wäre es weniger gut gewesen,

hätte Branchenprimus Edeka die Kaiser's-Tengelmann-Märkte vollständig

übernehmen können. Wo sich die ohnehin schon monopolartige Lage noch

weiter verschärft, kommt der Wettbewerb endgültig unter die Räder.

Preisschübe sind dann in aller Regel die Folge. Am Ende hat sich die

Vernunft durchgesetzt. Rewe dürfte seine Klage zurückziehen und

Gabriel endgültig grünes Licht geben. Damit ist der Deal auch sein

Triumph. Der Holzmann-Konzern ging übrigens trotz Schröders

Intervention zweieinhalb Jahre später pleite. Damals verloren 25 000

Menschen ihren Arbeitsplatz. Da sind die 15 000 Mitarbeiter von

Kaiser's Tengelmann besser dran. Sie haben eine Jobgarantie für



wenigstens fünf Jahre. In vielen anderen Branchen ist das heute alles

andere als selbstverständlich.







