Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Rücktritt von Nico Rosberg

(ots) - Rosberg hört vielleicht auch auf, weil er ahnt,

dass es keine Steigerung mehr gibt - die Saison 2017 würde wieder

nervenaufreibend, zudem besteht das Risiko, dass ein gereizter

Hamilton mit allen fahrerischen und mentalen Tricks kontert. Eine

weitere Niederlage gegen den talentierten Exzentriker ist nicht

ausgeschlossen. Ist Rosbergs Ausstieg nur eine verbal hübsch

verpackte Feigheit vor dem Feind? Ihm dies zu unterstellen, würde

seine Leistung in impertinenter Weise herabwürdigen. Denn oft gehört

für einen Profisportler mehr Mut dazu, ein gerne ausgefülltes Kapitel

des Lebens zuzuschlagen und ein neues zu beginnen, als sich fest an

das zu klammern, was man schon lange kennt.







