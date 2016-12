Mittelbayerische Zeitung: Renzis Zitterpartie: Ein Ja zur Verfassungsreform

wäre ein Gewinn für Italien - und für Europa. Von Julius Müller-Meinigen

(ots) - Seit etwa 35 Jahren gibt es konkrete Pläne, das

umständliche parlamentarische System in Italien zu verändern.

Abgeordnetenhaus und Senat in Rom sind gleichberechtigte Kammern,

Gesetze pendeln vor ihrer Verabschiedung bis zu dreimal hin und her.

Regierungen sind auf das Vertrauen beider Parlamentskammern

angewiesen. Weil diese aber mit verschiedenen Systemen gewählt

werden, kämpft die Exekutive seit jeher mit unterschiedlichen

Mehrheiten. Auch deshalb brachte es Italien in den vergangenen 70

Jahren auf stolze 63 Regierungen. Die Italiener können diesem Leid am

kommenden Sonntag beim Referendum über die Verfassungsreform ein Ende

bereiten. Ein Ja zur Reform wäre auch ein Gewinn für Europa.

Jahrelang waren sich die politischen Kräfte einig, dass das

Zweikammersystem die drängenden Reformen erschwert. Einzelinteressen

verhinderten aber den großen Wurf. Stimmten die Italiener am Sonntag

für die Verfassungsreform der Mitte-Links-Regierung von

Ministerpräsident Matteo Renzi, würde Italiens Politik an Stabilität,

Kontinuität und Effizienz gewinnen. Der Senat soll künftig in etwa

die Rolle des deutschen Bundesrates übernehmen. Die Bundesrepublik

hat gute Erfahrungen mit ihrem parlamentarischen System gemacht.

Warum soll es Italien nicht ebenso gehen? Die Gegner von

Ministerpräsident Matteo Renzi erkennen in der Abstimmung eine ganz

andere Chance. Sie hoffen, den 41-jährigen Premier loszuwerden, und

könnten mit diesem Ansinnen durchaus Erfolg haben. Renzi hat die

Verfassungsreform mehrfach als Kern seiner Reformpläne bezeichnet,

eine Niederlage beim Referendum wäre auch eine persönliche Schmach.

Ironischerweise hat sich Renzi diesem Risiko ohne Not selbst

ausgesetzt. Beide Parlamentskammern hatten der Verfassungsreform

bereits in letzter Lesung zugestimmt. Der Premier und seine Berater

veranlassten im April aber die Volksabstimmung, weil sie angesichts



guter Umfragewerte vom Plazet der Italiener überzeugt waren. Mehr

noch, Renzi versprach sich vom sicher geglaubten Ja der Italiener

einen zusätzlichen Schub für seine Politik. Dieser Plan droht zu

scheitern. Die jüngsten Umfragen haben gezeigt, dass die Gegner der

Reform in der Überzahl sein könnten. Nach dem ehemaligen britischen

Ministerpräsidenten David Cameron könnte Renzi der zweite europäische

Regierungschef sein, den eine politische Wette das Amt kostet.

Cameron setzte die Brexit-Abstimmung im Juni aus Kalkül an, weil er

überzeugt davon war, die Briten würden für den Verbleib in der EU

stimmen. Renzi kalkulierte ähnlich riskant. Volksabstimmungen, so

lautet die Lehre, dürfen nicht aus politischem Kalkül missbraucht

werden. Renzi kämpft nun um seine politische Existenz. Sollte er

wider Erwarten als Sieger aus der Abstimmung hervorgehen, ist dennoch

nicht alles im Lot. Die veränderte Verfassung macht das Regieren

künftig einfacher, der Regierungschef benötigt künftig nur noch das

Vertrauen des Abgeordnetenhauses. Da das neue italienische Wahlgesetz

die Bildung von Koalitionen ausschließt und den eindeutigen Sieg

sogar per Stichwahl zuerkennt, bekommt die Rolle des Premiers künftig

extremes Gewicht. Dass Renzi überschnappt, ist nicht zu erwarten.

Doch die Alternativen sind unwägbar. Italien hat Benito Mussolini und

Silvio Berlusconi erlebt. Man kann wohl von Glück reden, dass sich in

naher Zukunft mit Beppe Grillo und seiner 5-Sterne-Bewegung nur ein

Komiker anschickt, Italien zu verändern. Auch Extremisten hätten

leichteres Spiel. Renzi muss deshalb im Falle der Bestätigung der

Verfassungsreform dringend das erst vor Monaten verabschiedete

Wahlgesetz wieder ändern. Setzen sich die Gegner der Reform durch,

sind viele Szenarien denkbar. Ein Rücktritt Renzis wäre

wahrscheinlich. Darüber, wie sehr die italienische und auch die

europäische Wirtschaft von politischen Wirren in Rom in

Mitleidenschaft gezogen würden, kann nur spekuliert werden. Von

stabilen Verhältnissen sind die Wirtschaft und das Bankensystem in

Italien jedenfalls weit entfernt.







