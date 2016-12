Badische Neueste Nachrichten: zu Rosberg

Kommentar von Gerhard Wolff

(ots) - Was für eine Vollbremsung! Gerade erst ist Nico

Rosberg zum ersten Mal Formel-1-Champion geworden, da parkt der

gebürtige Wiesbadener seinen Boliden auch schon endgültig in der

Boxengasse. In weltmeisterlicher Geduld raste der 31-Jährige am

vergangenen Sonntag in Abu Dhabi Runde um Runde zum lange ersehnten

Triumph, in weltmeisterlicher Abgeklärtheit erklärte er nur fünf Tage

später überraschend sein Karriereende. "Ich habe den Berg erklommen",

beschrieb Rosberg die Ankunft am Ziel seiner Träume. Der

Mercedes-Pilot tritt auf dem Gipfel seiner Laufbahn ab. Das ist mutig

und dem gebührt Respekt.







