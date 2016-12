Bucherscheinung "Löwe, Frosch und Honigbiene"

Neuerscheinung des Kinderbuches "Löwe, Frosch und Honigbiene" von Karen Plate-Buchner

(firmenpresse) - Das Kinderbuch "Löwe, Frosch und Honigbiene" von Karen Plate-Buchner ist im net-Verlag erschienen.



Zum Inhalt:

Fast wie in einem Adventskalender gibt es in diesem Buch 24 bunte Bilder mit kleinen Gedichten über Tiere. Wie im Leben dreht sich vieles dabei ums Essen.



Die Autorin hat Texte zu den schönsten Bildern ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter geschrieben. Entstanden ist ein Kinderbuch, das auch Anregungen für Kranke und Therapeuten bietet.



Zur Autorin:

Karen Plate-Buchner wurde 1956 in Berlin geboren und arbeitete dort 30 Jahre lang sehr gerne als Studienrätin. Erst seit der Beurlaubung zur Pflege ihrer Mutter begann die Leseratte selber zu schreiben. Die Bändchen »Der Prinz von Kreta – Schlichte Gedichte« 2014 im Frankfurter Literaturverlag und »Schwanensee. Kein Ballett. Gedichte.« 2016 im Schardt Verlag Oldenburg enthalten auch Texte über Pflege und Demenz, heranwachsende Kinder und alternde Eltern.

Jetzt hat sie kleine Gedichte für die schönsten Bilder ihrer Mutter verfasst. Das Büchlein soll Kindern Spaß machen, aber vielleicht auch Kranke wie Pflegende ermuntern und anregen.





Der net-Verlag (www.net-verlag.de) veranstaltet laufend unterschiedliche Wettbewerbe bezüglich Kurzgeschichten und Kurzromanen und gibt neuen und gestandenen Autoren eine Chance bei der Veröffentlichung ihrer eigenen Werke. Seit der Gründung in 2009 hat der Verlag bereits über 170 Bücher herausgebracht.

net-Verlag

info(at)net-verlag.de

Maria Weise

net-Verlag

Lindenstr. 59

39517 Tangerhütte

Telefon: 03935-9557118

Telefax: 03935-9557119

E-Mail: info(at)net-verlag.de

net-Verlag



Kommentare zur Pressemitteilung