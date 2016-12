Die vinoakvo TRINKWASSER-CHALLENGE 2016

Fair geniessen!“ – unter diesem Motto ruft vinoakvo.de die

vinoakvo TRINKWASSER-CHALLENGE 2016 ins Leben.



(firmenpresse) - DAS ZIEL

1000 FLASCHEN TRINKWASSER bis 24.Dezember 2016 – 12.00 Uhr zu sammeln.

Die Trinkwasser – Flaschen werden an die Hilfsorganisation help E.V. gespendet.

Jeder gekaufte Artikel wird nach Beendigung Ihres Einkaufs in unserem Wasserzähler als eine gespendete Flasche Trinkwasser gezählt.



DER GEWINN

Wir verlosen unter allen Teilnehmern eine Flasche Veuve Cliquot Champagner (0,75l) mit zwei Stölzle Quatrophil Champagnergläsern im Geschenkset!



SO FUNKTIONIERT DIE TEILNAHME:

1. – Sie melden sich für unseren Newsletter an.

2. Sie kaufen Wein bei vinoakvo.de – vinoakvo spendet für jede verkaufte Flasche Wein eine Flasche Trinkwasser.



Jeder gekaufte Artikel entspricht einem Los. Sie können im Aktionszeitraum so oft einkaufen, wie Sie möchten, mehr Lose bedeuten eine höhere Gewinnchance.



Wenn unser Wasserzähler die 1000 erreicht, findet die Ziehung am 24.Dezember 2016 um 14.00 Uhr statt. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.



Regelmäßige Informationen rund um die Trinkwasser-Challenge finden Sie im Aktionszeitraum auf Facebook und in unserem Newsletter.



Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter "weitere Infos".





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://vinoakvo.de/vinoakvo-trinkwasser-challenge-2016/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

vinoakvo ist der neue Wein-Onlineshop mit gesellschaftlicher Verantwortung.



Das Ziel von vinoakvo ist es, nicht nur Weinliebhaber mit feinen Tropfen zu erfreuen, sondern gleichzeitig leidtragenden Menschen zu helfen.

Deshalb wird für jede verkaufte Flasche Wein je eine Flasche Wasser an eine Hilfsorganisation gespendet, die Menschen in Krisengebieten mit Wasser und Lebensmitteln versorgt.



Fair Wein kaufen

Fair Entscheiden

Fair Handeln

Fair Geniessen

vinoakvo GmbH

PresseKontakt / Agentur:

vinoakvo GmbH

Warthestraße 59

12051 Berlin

Tel. 030 9´89630301

E-Mail: info(at)vinoakvo.de

Ansprechpartner: Regina Müller



Kontakt-Informationen:

