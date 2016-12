Rom-News-247.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Rom!

Die Homepage Rom-News-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um das Thema Rom!

(firmenpresse) - Die Stadt Rom (lateinisch Roma; italienisch Roma, amtlich Roma Capitale), ist die Hauptstadt Italiens.



Mit etwa 2,9 Millionen Einwohnern im Stadtgebiet bzw. rund 4 Millionen Einwohnern in der Agglomeration ist sie die größte Stadt Italiens. Rom liegt in der Region Latium an den Ufern des Flusses Tiber.



Rom wurde erstmals im 1. Jahrhundert v. Chr. vom Dichter Tibull Ewige Stadt genannt. Diese Bezeichnung wurde zu einem Ehrennamen für die Stadt wegen der Bedeutung in ihrer bis heute drei Jahrtausende umspannenden Geschichte.



Web-Link zum Rom-Portal Rom-News-247.de: http://www.rom-news-247.de



Rom ist außerordentlich reich an bedeutenden Bauten und Museen und Ziel zahlreicher Touristen.



Die Altstadt von Rom, der Petersdom und die Vatikanstadt wurden von der UNESCO im Jahr 1980 zum Weltkulturerbe erklärt.



Die 1995 errichtete "Große Moschee", 1150 Jahre nach einer gescheiterten Belagerung durch die Muslime, war bis 2005 die größte Moschee Europas und ein Zentrum des Islam in Italien.



Web-Link zu den Rom-News & -Infos: http://www.rom-news-247.de/modules.php?name=News



Rom ist seit dem Zweiten Weltkrieg der dynamischste Wirtschaftsstandort in Italien. Seine Wirtschaft basiert auf Dienstleistungsbranchen, profitiert speziell von ansässigen Staatsbetrieben und Großkonzernen (Eni, Enel, Finmeccanica, Poste Italiane, RAI, Telecom Italia, Unicredit) sowie dem Fremdenverkehr. Daneben dominieren besonders der Groß- und Einzelhandel.



Rom ist ein wichtiger Industriestandort und produziert vor allem die traditionellen Industrieerzeugnisse Textilien und Souvenirs für Touristen, sowie die neueren Erzeugnisse wie Nahrungsmittel, pharmazeutische Produkte, Maschinen, Papier- und Metallwaren.



Außerdem ist Rom wegen des Klimas und der Monumente auch für die Filmindustrie ein wichtiger Standort (Cinecittà).





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Rom-News-247.de, Rom, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Rom bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Rom) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Freitag dem 2. Dezember 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rom-news-247.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Rom bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Rom) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel Rom aus der freien Enzyklopädie Wikipedia unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 02.12.2016 - 23:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1432180

Anzahl Zeichen: 3074

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.