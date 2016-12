Mehr Vitalität und Lebensfreude mit hochwertiger Lichttherpie

Herbst- und Winterzeit ist für viele Menschen die Zeit häufiger Stimmungsschwankungen. Dabei fehlt uns doch nur am Sonnenlicht. Hochwertige Lichttherapiegeräte bieten dazu einen wunderbaren Ausgleich

Lichttherapiegerät OXIGO - Designermodell

(firmenpresse) - Die Tage sind jetzt kurz und oft grau. Von der Sonne bekommen wir nur sehr wenig zu sehen. Das ist auch genau die Zeit in der die Menschen oft mit Stimmungsschwankungen zu tun haben. Gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit benötigen wir ganz besonders natürliche Stimmungsaufheller. Da wir nun die meiste Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, sind wir auf hochwertige, möglichst natürliche Energiequellen angewiesen. Im Privatbereich können Lichttherapiegeräte mit Vollspektrumlampen dabei eine wertvolle Hilfe sein. Zum Arbeiten, ob im Büro, in der Werkstatt oder in der Küche eignen sich Vollspektrumlampen durch ihre dem Sonnenlicht am nächsten kommende Leuchtkraft optimal und schonen dabei in vorteilhafter Weise die Augen und letztendlich auch den Geldbeutel. Denn nur Vollspektrumlicht kommt dem natürlichen Sonnenlicht in seiner Zusammensetzung sehr nahe und es enthält Ultraviolett-Anteile, alle 7 Regenbogenfarben und Infrarot-Anteile.



Aber nicht nur zum guten Sehen, zur Leistungssteigerung und als Vitalisierer sind Vollspektrumlampen vorteilhaft. Die werden auch in einigen hochwertigen Lichttherapiegeräten erfolgreich zur Lichttherapie eingesetzt. Wer heilt hat Recht, dieser Grundsatz gilt auch für die Anwendung beispielsweise bei Winterdepressionen.



Lichttherapie mit Vollspektrumlicht in den eigenen vier Wänden



Die Lichttherapie wird heute als natürliche und nebenwirkungsfreie Behandlung bei saisonal bedingten Depressionen (SAD), Schuppenflechte, Hormon- und Schlafstörungen sowie einer Vielzahl weiterer Leiden eingesetzt. Durch die Umstellung im Herbst und Winter oder auch durch Schichtarbeit gerät unser natürlicher Bio-Rhythmus aus dem Gleichgewicht, denn der Körper reagiert darauf mit einer überhöhten Ausschüttung von Melatonin. Dieses Hormon macht müde und die Überproduktion führt dazu, dass der Serotonin-Spiegel im Blut sinkt, denn zur Bildung des Schlafhormons Melatonin wird dem Körper quasi das Glückshormon Serotonin geraubt. Hier setzt die therapeutische Behandlung mit Lichttherapie an und steuert dagegen. Die herkömmlichen Lichttherapiegeräte in den Praxen arbeiten in Stärken von bis zu 25.000 Lux, aber längst nicht alle mit Vollspektrumlicht. In der Regel werden bei diesen Lichtduschen, wie Sie auch genannt werden, mindesten 2.500 bis 10.000 Lux etzeugt. Viel hilft dabei aber nicht immer viel. Der australische Forscher Ian McIntyre hat herausgefunden, dass bei der Anwendung von Vollspektrumlicht bereits Stärken zwischen 200 bis 500 Lux ausreichend sein können, um eine Besserung des Wohlbefindens hervorzurufen. Lichttherapiegeräte mit dem sonnenähnlichen Biolicht, wie Vollspektrumlicht auch genannt wird, bietet wohltuendes Licht zum Einsatz in den eigenen vier Wänden. Damit können Sie Energie auftanken, Ihr Wohlbefinden unterstützen und Stimmungsschwankungen gezielt vorbeugen. Ganz bequem von Zuhause aus und zu jeder Zeit, die Ihnen genehm ist.





Lichttherapiegeräte im Alltag



Lichttherapiegeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen und Stärken. Die sind meistens leicht zu transportieren und oft auch dimmbar. Sie schenken Ihnen morgens im Bad, in der Küche und am Arbeitsplatz eine angenehme Frische und beleben müde Geister. Das Modell LUBIA beispielsweise ist ein lichtstarkes Lichttherapiegerät für den täglichen Gebrauch zum unkomplizierten Befestigen an der Wand oder zum Aufstellen. Für den Arbeitsplatz eignet sich mit vier Vollspektrumröhren besonders die lichtstarke SUPERMELLA zum entspannten Sehen und für das allgemeine Wohlbefinden. Wer eine schickes Gerät sucht findet ein tolles Designer-Lichtgerät mit der OXIGO oder der AUROS.



Eine besondere Lichtbehandlung bietet das Saul-Biolicht-System. Es ahmt den Sonnenaufgang in 3 Phasen nach und ist damit oft noch wirkungsvoller als die üblichen Lichtgeräte. Angeboten wird auch die HELIOLUX-Leuchte mit Vollspektrumlicht von Dr. Dr. Weth, einem Pionier der Lichttherapie mit Vollspektrumlicht, der in Studien die heilsame Wirkung dieser Therapie nachweisen konnte und insbesondere älteren Menschen mit Osteoporose diese Behandlung empfiehlt. Beim Licht-gut-achter Michael Grassegger mit seiner Firma natur-nah.de finden Sie mehrere unterschiedliche Lichtbehandlungsgeräte zum Einsatz für Zuhause bis hin zum professionellen Bereich - Beratung inklusive.







http://www.natur-nah.de



Lichtkonzepte - Beratung, Planung und Lieferung. Groß- und Einzelhandel



natur-nah.de - Vollspektrumlicht

Ringstr. 7, 29559 Wrestedt

