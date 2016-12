Rheinische Post: Gabriel: Kraft hat entscheidenden Einfluss auf SPD-Kanzlerkandidatur

(ots) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat indirekt bestätigt,

dass die Frage nach der Kanzlerkandidatur in der SPD entschieden ist.

"Solche Entscheidungen werden nicht ohne Wissen und vor allem nicht

ohne die Zustimmung der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen

Hannelore Kraft getroffen", sagte Gabriel in einem Interview mit der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) auf

die Frage, ob Kraft eine korrekte Aussage getroffen habe, als sie

sagte, sie wisse, wer Kanzlerkandidat für die SPD werde. Gabriel

verwies auf die Schlüsselrolle der NRW-Ministerpräsidentin in dieser

Frage: "Sie können sicher sein, dass Hannelore Kraft entscheidenden

Einfluss darauf hat, wer die SPD als Spitzenkandidat in die kommende

Bundestagswahl führt" . Die SPD-Führung sei sich einig und habe

einen klaren Fahrplan, wie die Entscheidung herbeigeführt werde. "Es

ist ja eine ernsthafte Frage, wer die größte Volkswirtschaft Europas

als Kanzler der SPD anführen soll. Deswegen bin ich froh, dass die

SPD damit auch angemessen und ernsthaft umgeht."







