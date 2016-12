Rheinische Post: Gabriel zu Rot-Rot-Grün: "Wir müssen Tabus ausräumen"

(ots) - SPD-Chef Sigmar Gabriel will im Umgang mit der

Linkspartei Tabus abbauen. "Es ist ganz einfach: Wenn wir sagen, dass

es keinen Koalitionswahlkampf geben wird, dann müssen wir vor dem

Wahlkampf Tabus ausräumen. Ich will mich nicht an die Grünen und die

Linkspartei binden, aber es geht um Entkrampfung", sagte Gabriel der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Am

Ende komme es nicht auf die SPD an, sondern auf das Verhalten der

Linkspartei, betonte Gabriel. Als zentrale Knackpunkte nannte er die

Europa- und die Sozialpolitik. Sahra Wagenknecht halte Reden im

Bundestag zu Europa, die sich kaum von solchen der AfD unterschieden.

Mit einer solchen Einstellung gegen Europa werde es keine Koalition

mit der SPD geben. "Auch wird sich die SPD niemals daran beteiligen,

den finanziellen Ruin des Landes durch übertriebene

Sozialstaatsversprechen der Linken herbeizuführen", fügte Gabriel

hinzu.



