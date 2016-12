Saarbrücker Zeitung: Österreichischer Botschafter bekräftigt Kritik an deutschen Mautplänen

(ots) - Der österreichische Botschafter in

Deutschland, Nikolaus Marschik, hat die Kritik seines Landes an den

Maut-Plänen von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU)

bekräftigt. Marschik sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag), bei

dem zwischen Brüssel und Berlin ausgehandelten Maut-Kompromiss hätten

österreichische Experten "weiterhin Zweifel, ob nicht auch diese

Variante gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen könnte".



Anders als in Deutschland zahlten in Österreich "alle gleich",

betonte Marschik. Sein Land werde die konkreten Ergebnisse jetzt

genau prüfen und beurteilen. "Unsere Bedenken richten sich gegen die

Konstruktion, die im Ergebnis zu einer Ungleichbehandlung und

Diskriminierung von EU-Bürgern außerhalb Deutschlands führt", so der

Botschafter.



Viele europäische Staaten, auch Österreich, hätten auf ihren

Autobahnen Maut-Modelle eingeführt und dabei nationale und

europäische Regeln beachtet. "Da gibt es erprobte Systeme."

Deutschland habe hingegen eine Konstruktion beschlossen, die Zweifel

an ihrer Rechtmäßigkeit ausgelöst habe, kritisierte der Botschafter.







