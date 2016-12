Bücher sind immer ein wertvolles Geschenk zu Weihnachten

Bücher sind immer ein wertvolles Geschenk zu Weihnachten, so wie die folgenden Werke. Es sind Bücher, die man nach dem Lesen nicht einfach in den Bücherschrank verschwinden lässt, sondern in Griffweite hält, da sie beim erneuten Lesen wieder begeistern.

Buchtipps:

Die zerbrochene Rebe

Die zerbrochene Rebe - Die Reise eines Mannes, die das Herz berührt.

Vor vielen Jahren verliebte sich der damals junge Erntehelfer Maurice in die schöne Solange, Tochter eines Weingutbesitzers. Solange lehnte sich gegen die strengen Regeln ihres Vaters auf und folgte Maurice nach Paris.

Viele Jahre später, Maurice ist bereits 85 Jahre, erzählt er diese tragische und gefühlvolle Liebesgeschichte dem jungen David, dem es die Liebe nicht leicht macht, die richtigen Entscheidungen zu treffen.



Café Corretto

Liegt München in Italien? Oder doch Italien in München?

Ganz klar ist dies nicht, jedoch eines ist sicher - die Liebe - das Italienische - die Theatralik des Herzens, begleitet vom besten „Caffé Corretto“, das alles findet sich in diesem Buch.

Witzig und trotzdem einfühlsam, erzählt dieses Werk in abgeschlossenen Geschichten so manches Erlebnis, das seine Wurzeln im Café Corretto hat.

Liebe Leserinnen und Leser - lassen Sie sich von Petra Effenberg auf einen großartigen Kaffee einladen ...

... diesmal serviert in Form von Worten. Heiß wie ein frisch gebrühter Espresso mit Grappe oder Amaretto: „Caffé Corretto“.



Das Diktat des Durchschnitts

Über die Kunst zu leben und ein Leben für die Kunst.

Muss sich die Menschheit dem Diktat des Durchschnitts wirklich unterwerfen? Rudi Treiber schreibt auf ironisch witzige und kritische Art über die Fehler der Masse. Seine Bilder vollenden in diesem Werk die Kraft der Worte. Ein künstlerisches Buch über den Witz des Lebens.



Eier von überglücklichen Hühnern

Witzig und kurzweilig erzählt die Autorin Begebenheiten aus ihrem Leben. Begleitet werden die Texte von einigen privaten Bildern.



Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Aber irgendwann bekam ich, wie die meisten Mädchen, ein Tagebuch zum Geburtstag geschenkt. Da ich nicht wusste, was ich dort hineinschreiben sollte, landete es in der hintersten Ecke eines Schrankes und war schnell vergessen.

Heute bedauer ich, meine kleinen - aus der damaligen Sicht, belanglosen - Erlebnisse nicht aufgeschrieben zu habe.

Den Anstoß es jetzt nachzuholen, hat mir meine liebe Schwiegermutter Irmgard gegeben. Wie die meisten älteren Menschen erzählt auch sie gerne mit Begeisterung aus der Vergangenheit. Nicht selten fallen dann Sätze wie: »Das sollte ich aufschreiben. Es ist keiner mehr da, mit dem ich mich austauschen kann.« Es sind immer dieselben Geschichten. Aber ich liebe es nicht nur ihr zuzuhören, sondern bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie fit ihr Gedächtnis mit über 90 Jahren noch ist.

Schon oft habe ich versucht mir vorzustellen, wie ich in ihrem Alter sein werde. Dann muss ich an meine Oma denken, die erst 89 Jahre alt ist und seit einiger Zeit an Altersdemenz leidet. In solchen Situationen wird mir bewusst, dass auch ich älter werde - körperlich und geistig.

Ich möchte mich später - wenn mein Gedächtnis mich eines Tages im Stich lässt - daran erinnern, was ich erlebt habe. Das Buch »Eier von überglücklichen Hühnern« ist eine Art Tagebuch für mich. Es beinhaltet einen kleinen Querschnitt meines Lebens, in Form von Kurzgeschichten und Gedichten, so wie ein paar ganz persönliche Fotos.

Ich hoffe, Sie haben genauso viel Spaß beim Lesen, wie ich beim Schreiben.



Atmende Bilder

Es gibt drei Zeilen und siebzehn Silben, die enthüllende Momente zeigen.

Dieses facettenreiche Buch enthält erstaunliche Bilder der portugiesischen Fotografin Susana Ferreira. In diesen Aufnahmen erkennt man ihre Leidenschaft zur Fotografie und ihre Sehnsucht ins Weite. Auf ihren Reisen besuchte sie Orte von großer Schönheit und solche, die viele nicht sehen wollen.

Vom atemberaubenden Anblick eines majestätischen Segelschiffes auf dem offenen Meer bis hin zum bettelnden Kind, welches von seinem entbehrungsreichen Leben dazu gezwungen wurde.

Atmende Bilder ist ein wunderschönes Kunstbuch. Die Texte gehen in die Seele und begleiten die Fotografien.

Alle Texte in dem Buch sind in Deutsch und Portugiesisch, denn hier unterlegen die beiden Sprachen noch die Aussagekraft der Bilder.

Das Buch hat 140 Seiten, gedruckt auf hochwertigen Fotopapier und 60 Farbbilder begleiten das Werk. Ein Buch der Kunst, das man nicht nur einmal liest.



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

