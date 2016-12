NOZ: NOZ: Mehr Schafe in Niedersachsen

(ots) - Mehr Schafe in Niedersachsen



Agrarminister gegen Abschuss von Wölfen



Osnabrück. Die Zahl der Schafe und schafhaltenden Betriebe hat in

Niedersachsen trotz der Rückkehr des Wolfes zugenommen. Das berichtet

die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Samstag) unter Berufung auf Zahlen

aus dem Landwirtschaftsministerium. Demnach stieg die Zahl der Tiere

2015 auf 167.100. 2013 waren es laut Ministerium noch fast acht

Prozent weniger. Auch die Zahl der schafhaltenden Betriebe nahm um

gut 100 auf 1100 zu. Erfasst seien landwirtschaftliche Haltungen ab

20 Tieren, so das Ministerium. Die Behörde führt den Anstieg auf die

Aufnahme von Heide- und Deichflächen in die Agrarförderung zurück.



Unterdessen sprach sich Landesagrarminister Christian Meyer im

Gespräch mit der "NOZ" gegen die Forderung von Weidehaltern und

Verbänden aus, Wölfe notfalls auch abzuschießen. "Wir müssen mit den

Wölfen leben lernen", sagte der Grünen-Politiker. Die Gefahr für die

Weidehaltung sei nicht der Wolf, "sondern die industrialisierte

Landwirtschaft oder die Benachteiligung der Weidehaltung in der neuen

Düngeverordnung des Bundes".







